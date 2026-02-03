我是廣告 請繼續往下閱讀

一段在普吉島街頭拍下的影片，近日在社群平台引爆熱議。畫面中，一對外籍情侶在行駛中的嘟嘟車後座親密互動、衣衫不整，對周遭車流與路人視若無睹，引發泰國警方介入追查，也再度掀起外籍遊客行為失序的討論。這段影片由後方機車騎士拍攝，隨後被臉書專頁「Phuket Times」轉發後迅速瘋傳。從畫面可見，嘟嘟車正行經連接普吉市區與西岸的巴東山（Patong Hill），情侶在車內做出明顯親密舉動，即便有塑膠簾遮擋，仍清楚可見。上傳影片的目擊者索姆猜（Somchai Sirirat）表示，事發當時正值交通繁忙時段，自己被迫停在嘟嘟車後方，想離開也無法離開，「我什麼都看到了，所以才拍下影片當作證據。」他指出，事件發生於1月29日，但擔心當場制止可能引發衝突，才選擇事後向警方報案。普吉警方證實已掌握相關影片，目前正循線調查嘟嘟車司機身分，並確認車輛最終載送情侶前往何處，以進一步鎖定當事人。警方強調，影片內容已涉及公共場所不雅行為，將依法處理。普吉警察上校柯拉克里（Korakrit Khantakrua）表示，影片顯示嫌疑人公然做出猥褻行為，且完全暴露在其他用路人眼前，包括家庭與孩童，「這樣的行為在泰國社會是不可接受的，我們會追查到底並依法起訴。」事件在網路上引發兩極反應，不少網友以諷刺語氣嘲諷，但更多人直言憤怒，認為外籍遊客缺乏對當地文化的基本尊重，也損害普吉島的國際觀光形象。隨著觀光人潮回流，類似爭議頻傳，是否該更嚴格管理與宣導，也成為地方社會持續討論的焦點。