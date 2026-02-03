我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭敬騰當年在《超級星光大道》中擔任踢館大魔王，接連擊敗許仁杰以及楊宗緯，如今成為金曲歌王。（圖／記者林柏年攝影）

踢館魔王時期交會 蕭敬騰被高度看見

▲袁惟仁過去擔任《超級星光大道》評審時，口頭禪「加油好嗎」掀起了全台模仿潮。（圖／翻攝自節目畫面）

金牌製作人身分 打造多組天王天后經典

▲袁惟仁過去曾幫S.H.E（如圖）、動力火車等重量級團體操刀製作專輯。（圖／翻攝自陳嘉樺Ella臉書）

被樂壇暱稱為「小胖老師」的知名音樂人袁惟仁，昨（2）日傳出病逝消息享年57歲，消息曝光後震驚整個華語音樂圈，袁惟仁多年來活躍於幕後與舞台之間，不僅創作無數經典歌曲，也長年投入新人培育，對流行音樂的影響深遠，因此他的離世消息一出，也讓不少歌手與音樂人紛紛表達不捨。昔日《超級星光大道》最強踢館大魔王蕭敬騰也透過經紀人老婆Summer感性哀悼：「辛苦了，天上又多了一位可愛的天使。」當年袁惟仁憑藉《超級星光大道》為人所認識，節目中最令人印象深刻的橋段之一，正是蕭敬騰以「踢館魔王」身分登台的時期，當年蕭敬騰憑藉驚人的歌唱實力連續擊敗多位選手迅速暴紅，而身為評審的袁惟仁也正是見證這段經典對決的重要人物之一，雖然蕭敬騰實際參與節目的次數不多，但袁惟仁對其專業表現給予高度評價，這份肯定也成為蕭敬騰音樂生涯中的關鍵片段。事實上，蕭敬騰出道後，曾多次演唱袁惟仁創作的歌曲，也在首張自選翻唱專輯中選錄出自袁惟仁之筆的作品，展現對前輩的敬重與感謝，得知袁惟仁辭世消息後，蕭敬騰也透過經紀人老婆Summer發聲哀悼，表示感謝「小胖老師」多年來對音樂的付出，並感性送別：「辛苦了，天上又多了一位可愛的天使。」一句話，道盡後輩對前輩的不捨與敬意。回顧袁惟仁的音樂生涯，他曾為S.H.E、動力火車、齊秦等重量級歌手操刀製作專輯與作品，風格橫跨搖滾、抒情與流行，作品陪伴無數歌迷成長，除了創作實力備受肯定，他對作品品質的要求也相當嚴謹，被視為華語流行音樂的重要幕後推手之一。對許多觀眾而言，袁惟仁最鮮明的形象，來自選秀節目《超級星光大道》，他在節目中擔任評審，以真誠直率卻不失溫度的評論風格深受選手與觀眾喜愛，而那句「加油，好嗎？」更成為節目的經典口頭禪，不同於犀利派評審，他總能在嚴格與鼓勵之間取得平衡，也讓許多懷抱音樂夢想的年輕人，第一次感受到被專業人士理解與肯定。