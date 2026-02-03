我是廣告 請繼續往下閱讀

被自己打臉？黃國昌回應了

立院院會三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，將救國團正式排除於適用範圍並回溯適用。民進黨台北市議員洪健益揪出民眾黨主席黃國昌2016年發文痛罵國民黨的截圖，狠酸「你是變性了還是失憶了？」針對藍白在立法院上會期最後一天，強行通過讓中天新聞台復台的「衛星廣播電視法」、解凍救國團遭凍結的56.1億元的 「不當黨產條例」，以及助理費變立委補助費的「立法院組織法」等多項爭議修法，洪健益2日在《新聞面對面》中質疑，這三個法案大家仔細看，哪一個跟民生有關係？為什麼總預算不先過、不先付委討論？為什麼軍購不先付委討論？洪健益認為，該戰就要戰，因為本來就不公不義，中天是有史以來被罰最多、爭議最多的，救國團的爭議也已經有法院判決；洪健益隨後曬出黃國昌2016年發文的截圖，黃在當時表示，「做這麼無恥的事，還嘻嘻哈哈。經過今天，我確信，恥度無下限的中國國民黨，沒有悔改可能。該做的事，就是徹底消滅它。躲了今天，躲不了下週。臨時會第一案：通過《不當黨產處理條例》。」；洪健益狠酸，「黃國昌，你是變性了還是失憶了？你們居然在最後一天去支持追回這個56.1億，我覺得應該是要回頭是岸」。針對立場轉變的質疑，黃國昌1月31日回應道，他就問最簡單的問題，「中國國民黨黨產有全部都恢復了嗎？有嗎？」，黨產條例只處理一件事情，只有曾經隸屬於國家的，目前就是救國團；救國團過去幾十年都靠自己辛苦辦活動維持營運，在這樣的情況還要繼續被追殺，被民進黨把錢叫救國團全部吐回去，讓員工沒工作，這是轉型正義的目的嗎？黃國昌直言，何況民進黨立委一堆在救國團裡工作，這些人在國民黨附隨組織擔任主管不會臉紅？他呼籲，民進黨認真做事，不要用假訊息欺騙台灣人民，連丟出來的問題都充斥假議題這樣真的不好。