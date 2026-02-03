我是廣告 請繼續往下閱讀

避險情緒降溫

AI投資疑慮與輝達

重點財報

在金價、白銀與比特幣劇烈震盪之際，美國股市週一（2日）展開2026年2月的首個交易日，盤中多空激烈交鋒。不過投資人暫時忽略白銀與比特幣近期的重挫，在晶片製造商和其他人工智慧相關公司的股價上漲各項因素提振下，四大指數終場收高。台積電ADR逆勢強漲逾3％。道瓊工業指數上漲515.19點，或1.05%，收在49,407.66點；那斯達克指數上漲130.29點，或0.56%，收23,592.11點；標普500指數上漲37.41點，或0.54%，收6,976.44點；費城半導體指數上漲136.02點，或1.70%，收8,134.49點。根據CNBC報導，比特幣自去年4月以來首次跌破80000美元大關，這顯示在經歷了上週五金銀價格劇烈下挫後，投資者正進一步撤出高風險資產。過去12個月翻倍漲幅的白銀，在上週五暴跌約30%，創下1980年以來最慘單日表現；黃金期貨當天也下跌約11%。週一晚些時候，比特幣與金銀價格均從低點反彈，有助於舒緩股市的壓力並緩解避險情緒。比特幣最後交易價格約為78000美元；現貨黃金與現貨白銀則分別下跌4%與5%。被視為比特幣概念股的MicroStrategy也應聲下跌6.7%。輝達（Nvidia）因人工智慧（AI）交易的疑慮成為市場焦點。《華爾街日報》引述知情人士報導，輝達原計劃向OpenAI投入1000億美元的計畫已陷入停滯，輝達高層對此項交易表達了疑慮。輝達股價週一下跌近3%。Orion投資長霍蘭（Tim Holland）表示：「在我們看來，較大的趨勢大多仍是正向的。眼前最重要的仍是企業獲利、即便出現短暫停擺，整體仍具建設性的財政政策背景以及季節性因素。」本週將有超過超過100家標普500指數公司公布財報，其中包括亞馬遜（Amazon）與Alphabet，這兩家公司週一雙雙收高。儘管目前的財報季整體表現強勁，但仍出現了一些如微軟（Microsoft）在財報公布後遭遇拋售的情況。迪士尼本週率先公布的財報雖然優於分析師預期，但股價隨後重挫7%。公司警告稱，由於國際旅客前往美國境內樂園的意願降低，樂園業務正面臨逆風。不過，德意志銀行策略師於週末指出，企業獲利成長正朝向四年來最強勁的表現邁進。根據FactSet數據，目前約有三分之一的標普500企業已公布財報，其中約78% 的表現優於市場預期。霍蘭指出：「如果你在思考是什麼讓大家擔心目前的股價，那就是估值問題。如果連續第五個季度出現兩位數的盈餘成長，將大幅緩解我們過去幾年一直擔心的估值憂慮。」