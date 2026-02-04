我是廣告 請繼續往下閱讀

越南河內許多公司今年的尾牙不再只是吃飯聚餐，而是上演精心排練的舞蹈與表演秀，甚至掀起社群平台瘋傳熱潮。軟體公司專員Doanh Pham Huyen Ngoc花了整整一個月，每晚到舞蹈教室排練，與30名同事共演6分鐘舞蹈，光服裝與場地就花了1,300美元，自費還額外訂製了5百萬越南盾的舞衣，最終這場表演讓她爆紅。舞蹈當天，她們的表演瞬間在網路上竄紅，影片在TikTok上突破五百萬觀看次數，許多網友留言：「下班才是真正的魅力釋放！」Ngoc表示，平常整天盯著電腦螢幕，能在舞台上大跳舞蹈，讓她覺得所有努力都值得。根據《越南快訊》報導，越來越多企業選擇將尾牙改為演唱會式表演或才藝秀，而非傳統酒宴。河內的服裝與活動策劃業者 Duy Hung 表示，近期需求急速上升，辦公室員工願意投入數十萬至數百萬越南盾購買舞台燈光與服裝，打造「演唱會級」尾牙效果。除了員工自發的表演，越來越多公司開始把尾牙變成「小型演唱會」形式，結合舞蹈、服裝、道具與直播，讓活動影片在社群媒體爆紅。河內的道具與服裝租賃公司Duy Hung說，最近需求暴增，員工願意花數十萬到數百萬越南盾打造演出舞台。企業也意識到，這種活動除了娛樂，更是員工品牌與凝聚力的展現。FPT Software工會副主席Nguyen Thi Hai Van指出，員工平時長時間使用電腦，透過表演活動能增加身體活動，也鼓勵同事展現自我；公司主管還會在現場提供即時獎勵，增添參與動力。越南人力資源專家Bui Doan Chung表示，這種創意尾牙顯示公司正用「員工體驗」建立品牌形象。每段爆紅影片比傳統行銷更能傳達企業文化，而員工才是最真實的品牌大使。他建議公司可以多元設計活動，不只是舞蹈或唱歌，也可安排時裝秀、才藝比賽等，讓員工在忙碌的工作中獲得放鬆與表達機會。