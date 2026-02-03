我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英曬出自己的匯款單，宣布捐出新台幣29萬元幫助兒童福利機構。（圖／翻攝李雅英Threads@yyyoungggggg）

被溫柔接住的日常 成為前進的力量

▲李雅英坦言自己十分感謝台灣粉絲的支持，讓她也想盡一份心力幫助社會。（圖／翻攝李雅英Threads@yyyoungggggg）

生日將近做公益 29萬捐款別具意義

家人一句肯定 讓分享變得更有力量

旅居台灣發展邁入第3年的韓籍啦啦隊女神李雅英即將在9日迎來34歲生日，昨（2）日她透過文字分享近況，透露自己已經捐出29萬新台幣給兒福機構，直言自己能夠在自己喜歡的地方，從事熱愛的工作，並持續獲得支持者的鼓勵與陪伴，是一件非常幸福的事情，因此決定在生日前夕捐出象徵她生日2月9日的29萬元，幫助這群弱勢兒童在新的一年即將來臨之際，可以過的幸福的農曆新年。李雅英坦言當初只是因緣際會來到台灣活動，沒想到一轉眼便在此定居，生活、工作與情感也逐漸與這片土地緊密相連，她形容能夠在自己喜歡的地方，從事熱愛的工作，並持續獲得支持者的鼓勵與陪伴，是一件非常幸福的事情，也讓她每天都帶著感恩的心面對生活。李雅英提到這些年在台灣累積了許多珍貴經驗，無論是工作上的挑戰，或是生活中的點滴互動，都讓她深刻感受到人與人之間的善意，正因為被這份溫柔接住，她也逐漸萌生想要回饋社會的念頭，她表示自己在台灣看見許多努力生活、懷抱夢想的孩子，讓她想起當年同樣帶著希望與勇氣向前的自己，也希望能為這些孩子加油打氣，成為他們追夢路上的一份支持。適逢生日將近，李雅英選擇用行動為人生留下紀念，她透露這次捐出29萬元台幣，取自對她別具意義的生日數字「29」，象徵個人成長與人生階段的轉換，她坦言這是自己首次正式跨出捐款的步伐，雖然金額有限但心意格外真誠，她也特別趕在農曆新年前完成捐款，希望這份心意能化為孩子們的新年禮物，為他們帶來一點溫暖與期待。李雅英並未將這次捐款視為多了不起的成就，她反而謙虛表示，社會上早已有無數人在看不見的地方長期實踐奉獻與分享的生活，而自己只是剛剛起步，她強調能夠意識到這一點也讓她更加珍惜當下，並提醒自己持續學習與成長，這份自省與謙遜，也展現她面對公益時的真實心境。值得一提的是，李雅英也將這份心情分享給因喜愛台灣而來南部旅遊的家人們，當她告訴家人自己做了這個決定時，獲得了「做了一件好事」的溫暖回應，讓她感到格外開心，她表示正是因為這份來自家人的應援，讓她更想把「分享」帶來的正能量傳遞給更多人，也期盼自己的小小實踐，能成為某些人前進的勇氣，以及某些人心中溫柔的支持與希望。