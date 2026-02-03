我是廣告 請繼續往下閱讀

《新頭殼》昨（2）日公布最新民調，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆支持度高達43.9%，高於柯志恩的32.3%，差距達11.6個百分點。對此，國民黨青年部前主任、台北市議員參選人陳冠安認為，對比2個多禮拜前同樣是山水民調公司做的民調，賴瑞隆支持度縮水20％，聲量低迷、泛綠基本盤不穩、票源缺乏擴張性、無法繼承現任光環都是背後原因，而這樣的阿隆，真的很難扶。陳冠安昨針對該民調指出，《新頭殼》這份民調跟此前《TVBS》顯示的五五波趨勢截然不同，綠營瞬間歡天喜地。但魔鬼藏在細節裡，同樣是委託山水，2個多禮拜前的民進黨初選民調，賴瑞隆可是贏柯志恩30多%，怎麼2個禮拜之後，阿隆就崩盤20%的支持率呢？陳冠安提到，答案其實就在於賴瑞隆低迷不振的聲量。以Google Trends的搜尋趨勢來看，從1月21日賴被提名至今，柯志恩的聲量大概是賴的1.46倍左右。而賴瑞隆也不只輸給競爭對手，他在這段期間的聲量，更是只有同期間被提名的陳亭妃一半。甚至在某些議題上，初選落選的綠委邱議瑩都還比賴瑞隆更為積極。也因此，在賴瑞隆聲量低迷的情況下，事實上，目前就連泛綠基本盤鞏固都出現問題。以《新頭殼》這份「大勝」民調來看，泛綠基本盤高達46.5%，但賴瑞隆的總支持率卻只有43.9%。反觀柯志恩，雖然泛藍支持率只有24%，但卻能拿到超過基本盤的支持率，代表柯志恩的選票有很強的外擴性。事實上，柯志恩除了泛藍外，在泛白和中間選民的支持率，都贏過賴瑞隆。最諷刺的是，針對此份民調，賴瑞隆稱陳其邁有良好的政績，後續要整合各方力量，延續高雄的進步發展。但這份數據卻顯示，滿意陳其邁者，只有5成6的人選擇支持賴瑞隆。換句話來說，有高達4成4的邁粉，目前是不會投給賴瑞隆的。