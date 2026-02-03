我是廣告 請繼續往下閱讀

《美麗島電子報》昨（2）日公布最新1月國政民調，總統賴清德獲得46%施政滿意度，單月上升5.4個百分點，不滿意者則為48%，差距明顯縮小，被視為執政評價止跌回穩的重要訊號。對此，國民黨前立委蔡正元認為，民進黨支持者將大罷免的情緒歸咎到賴清德身上，但現在情緒過了，民進黨支持者正逐漸歸隊。根據《美麗島電子報》昨公布的最新民調，賴清德與行政院長卓榮泰的施政評價同步出現回升。其中，賴清德的「信任度」與「施政滿意度」雙雙走揚，信任度更再度超越不信任，形成「黃金交叉」，是自去年7月以來首見。除了施政滿意度單月上升5.4個百分點，該民調也顯示，46.9%的受訪者表示信任賴清德，較上月增加4.3個百分點；不信任者則為43.3%，比上月下降5個百分點。信任度重新領先不信任，評價水準大致回到去年六月、大罷免投票前1個月的狀態。而對此，蔡正元昨上《中天辣晚報》表示，這些民意調查其實沒什麼重要，因為時常起起伏伏，關鍵應在於民進黨支持者怎麼看賴清德？先前賴清德的信任度下跌，是因大罷免32：0，民進黨支持者在情緒上將責任歸於賴清德，同時，藍營支持者對的不滿意度也飆高，現在賴清德的民調回升，則是因支持者逐漸歸隊。