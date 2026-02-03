我是廣告 請繼續往下閱讀

市場反應與協議細節

缺乏具體細節與業界隱憂

莫迪致謝：14億人的大禮

能源轉向：西半球與委內瑞拉石油

美國總統川普週一（2日）宣布與印度達成一項貿易協議，美國將把對印度商品的關稅從50%調降至18%，以換取印度停止採購俄羅斯石油並降低貿易壁壘。根據路透社報導，川普在與印度總理莫迪（Narendra Modi）通話後，於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上宣布了這項消息，並指出印度未來將改向美國購買石油，且也可能向委內瑞拉採購。他在文中直言，這樣的改變有助於緩解烏克蘭戰事，也符合美國利益。白宮官員透露，美國將撤銷因印度購買俄羅斯石油而加徵的25%懲罰性關稅，該關稅是堆疊在25%的「對等關稅」之上。消息傳出後，在美上市的印度主要企業股價應聲大漲。IT 顧問公司印孚瑟斯（Infosys）收盤上漲4.3%，威普羅（Wipro）大漲6.8%，HDFC銀行上漲4.4%，iShares MSCI印度ETF也勁揚3%。川普表示，莫迪已承諾印度將以「更高的水準購買美國貨」（BUY AMERICAN），包括採購價值超過5000億美元的美國能源（含煤炭）、技術及農產品。此外，川普稱印度將致力於將對美的關稅與非關稅壁壘降至「零」。儘管川普的發文震驚市場，但目前仍缺乏關鍵細節，包括新關稅率的生效日期、印度終止採購俄國石油的截止期限，以及具體的開放清單。截至週一傍晚，白宮尚未發布使該變更正式生效的總統公告或聯邦公報。莫迪在社群平台X（舊稱推特）上發文表示：「今天很高興與我親愛的朋友川普總統通話。非常高興『印度製造』產品如今將適用18%的較低關稅。我代表14億印度人民，向川普總統表達由衷感謝，感謝這項美好的宣布。」印度商業與工業部部長戈雅（Piyush Goyal）也指出，這將為印度農民、創業家及技術人員帶來史無前例的機會，並協助印度取得美國技術。路透社指出，此次協議的核心在於能源供應的重新配置。印度是全球第三大石油進口國，約90%的需求依賴進口。自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭、西方國家對其能源出口實施制裁以來，廉價的俄羅斯石油一直是印度的重要支柱，有助於降低成本。不過，印度近來已開始放緩向俄羅斯採購石油。根據路透社報導，印度1月自俄羅斯進口量約為每日120萬桶，預估2月將降至約100萬桶，3月則進一步下滑至80萬桶。