▲總統府舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，包含賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、吳釗燮、林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人出席。（圖／記者吳翊緁攝，2026.02.03）

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統賴清德、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人今（3）日在總統府召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。賴清德表示，台美未來合作，有三大戰略方向，包含強化「經濟安全」、打造「創新經濟」、發展「繁榮未來」，而未來執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步，立足台灣、布局全球、行銷全世界。總統府上午9時30分在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，包含賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、吳釗燮、林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人出席。賴清德表示，上週第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」，在美國華府舉行，這個台美經濟對話機制，是在美國川普總統第一任任期內所創立，而上週的會議，則是川普總統在第二任期，第一次召開EPPD會議，且是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對台美關係來說，具有重大的意義，他要感謝林佳龍、龔明鑫，以及所有投入會議相關工作的同仁，也謝謝美方的支持，讓會議的舉辦圓滿順利。賴清德提到，從第六屆EPPD會議的召開，能看到台美經濟戰略夥伴關係，已經更加深化和緊密，這幾年來，台灣和美國，持續在各領域強化合作交流，特別是，雙方推動的「台美21世紀貿易倡議」，是從1979年以來，台美結構最完整的貿易協定，首批協定也已經在前年生效，奠定了台美經貿法制的基礎。賴清德指出，他上任後，執政團隊除了繼續推進「台美21世紀貿易倡議」的下一輪談判，也密切關注美國總統候選人以及當選人的經貿政策，也因此，去年4月，美國宣布新的關稅政策後，府院執政團隊、第一線談判成員，就「全程掌握」、「全員投入」、「全盤兼顧」、「全力以赴」，來因應變局。賴清德說，經過9個月的努力，政府已經在上個月，完成台美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界欽羨的成果，這樣的成果，不僅僅只是關稅數字的調降，更確保了台灣企業，在國際經貿的競爭中，得以和世界主要競爭對手，站在平等的立足點上。賴興德續指，關稅談判只是台美合作的一部分，如何透過交流對話、擴大合作成果，持續加深台美的經濟戰略夥伴關係，一直是台灣的目標，而這次EPPD對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。賴清德提到，從這些議程，能進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向，第一，強化「經濟安全」。他說，面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」，在這樣的關鍵時刻，這屆EPPD會議，台灣與美國簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾，未來，雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。第二，打造「創新經濟」。賴清德說，台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國，正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。賴清德提到，透過這次對話，台美未來將共同打造「創新經濟」，將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保台美的夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度，開創下一世代的繁榮。第三，發展「繁榮未來」。賴清德提到，這屆EPPD會議，議題涵蓋AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次，這樣的成果，清楚表示，台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結，而台灣與美國，正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。賴清德強調，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」，就如同台美合作的雙腳，彼此缺一不可，因此接下來，台灣將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。「各位國人同胞，台灣不僅加強跟美國的合作，也持續深化與各國的經貿夥伴關係！」賴清德提到，這幾年來，台灣與重點投資的東南亞國家，重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定，去年，在台英「提升貿易夥伴關係」的架構下，政府更簽署了投資、數位貿易、能源與淨零排放三項協議，台灣也跟日本簽訂了數位貿易協議。賴清德說，透過這些協定或協議，台灣能夠與這些國家促進經貿往來、增加雙邊投資、擴大合作領域、提升彼此產業的競爭力，除了有助於台灣的產業拓展全球經貿網絡，也讓台灣的經濟進一步升級轉型。賴清德強調，台灣正走在正確的經濟路線上、大步走向世界，台灣有實力，也有信心，和民主夥伴一起，引領下一個世代的繁榮，未來，執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步，立足台灣、布局全球、行銷全世界。賴清德也說，經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，他期盼，後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果，「經濟越安全，產業就越繁榮；經濟越繁榮，台灣就越有實力走向世界！」第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」會議1月27日在華府落幕，台美雙方在AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機、高科技人才培育、第三國合作及雙邊經濟合作等7大領域達成共識，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，強調台灣在全球AI供應鏈的關鍵角色。