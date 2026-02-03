我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市台64線快速道路上月25日晚間發生一起奪命丟包案，一名25歲溫姓男子搭乘多元計程車返回板橋住家途中，疑因踹踢椅背惹怒林姓司機，竟慘遭丟包在高架道路上，隨後遭後方4車連環輾斃。檢警勘驗行車記錄器發現溫男整整12分鐘「不發一語」，全案已改列重大刑案偵辦；而涉案的林姓司機身分也隨之曝光，不僅被起底過去曾在中國工作，更被查出違規「跨隊接單」，引發爭議。據《鏡週刊》報導，46歲的林姓司機過去曾在中國工作，收入頗豐，因新冠疫情返台後考取執照，轉行當起多元計程車運將。車行老闆透露，林男平時個性溫和、無不良紀錄，案發後林男曾解釋，當時因乘客在後座「像發作一樣亂踢」，擔心發生車禍才不得不讓對方下車。更傳出林男為多賺錢，雖車牌隸屬「皇冠大車隊」，卻又違規加入「耐斯車隊」接單，目前車輛除遭檢警扣押外，車行也呼籲林男應誠實面對司法調查，負起該負的責任。對此，台北市公運處介入調查後指出，死者當時是透過「Bolt」平台叫車，該平台與「耐斯車隊」合作，並由林男接單；然而，林男的車籍資料實際上登記於「皇冠大車隊」。依照規定「1輛計程車只能加入1個車隊」，耐斯車隊因未善盡查證責任，遭依《公路法》重罰9萬元；此外，林男違規跨平台接單，Bolt平台也因未落實查核，遭處以3萬元罰鍰。