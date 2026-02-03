我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗上月宣布解散眾議院，提前在本月8日進行改選，希望藉由其高支持率，為執政黨自民黨擴大在國會中的席次，以利推動施政。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，這次選舉局勢已經相當明朗，不過仍有三大變數，「若變數沒有發生將會是自民黨的壓倒性勝利，對台灣而言，台日關係有機會再上層樓。」矢板明夫在臉書上發文表示，針對此此次日本眾議院改選進行分析。他指出，這次的選舉「局勢其實已經相當明朗」，「之前一度有日本媒體看不清，高市早苗的超高人氣，究竟能否真正轉化為執政黨的選票？答案，在最近一週已經揭曉。」矢板明夫表示，隨著選戰進入最後階段，自民黨迅速完成內部整合，高市早苗親自站上第一線拉抬氣勢。「她所到之處，幾乎都是人山人海。聲勢之盛，讓不少政治評論者直言，已經出現了2005年小泉旋風的既視感。當年，小泉純一郎打著郵政改革的旗幟，帶領自民黨在眾議院一舉拿下296席，成就少見的壓倒性勝利。」矢板明夫直言：「如今的情況，並不遜色」，日本各大媒體這幾天陸續公布民調，甚至連長期對自民黨態度嚴苛的日日新聞，公布的數據都顯示自民黨與日本維新會的合計席次，很可能逼近甚至突破300席。他解釋，這個數字的意義極為關鍵。解散前，自民黨199席、維新會34席，兩黨合起來僅僅剛好過半。這次如果能衝上310席以上，不只穩穩掌握政權，更將取得眾議院三分之二的「修法級優勢」。即便法案在參議院遭到否決，仍可退回眾議院，以壓倒性票數強行通過，意味著高市政權的執政基礎會相當穩定。不過矢板明夫也強調「變數並非不存在」，第一，是高市早苗本人的健康狀況。她上任後長期睡眠不足，行程密集，近期又傳出手腕受傷，外界難免擔心。第二，是選戰末期若有重量級人物失言，或爆出重大弊案，可能瞬間翻轉氣氛。第三，則是投票率。2月8日正值日本一年中最寒冷的時節，若遇寒流或大雪，對以年輕選民為主的高市早苗支持者而言，確實是一大考驗。最後，矢板明夫在文末總結，「若這三項變數沒有發生，結論就已經很清楚，這將是一場自民黨的壓倒性勝利，贏到足以重塑日本政治結構。」他也提到台灣指出：「對台灣而言，也意味著一個對台立場明確、路線穩定的日本政府。台日關係有機會再上層樓。」