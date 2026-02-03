今（3）日冷氣團減弱，台灣各地回暖放晴至周五（2月6日），氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，下波冷氣團預計周末（2月7日至2月8日抵達）；而菲律賓東方有熱帶擾動，明後兩天（2月4日至2月5日）有機會增強為「西望洋颱風」，農曆春節則是氣溫偏暖、降雨較少的環境。
西望洋颱風最快明天生成 路徑對台無影響
賈新興透過YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」說明，今年第2號颱風「西望洋」在周三或周四有機會生成，路徑朝主要朝菲律賓方向移動，對台灣無影響；歷年2月西北太平洋颱風生成數0.2個，是全年最少，1965年2月曾有2個颱風生成，數量最多。
好天氣到周五 周六開始水氣爆增
一周天氣方面，賈新興提及，今天東北角、宜花有零星短暫雨；明天午後，宜花東山區有零星短暫雨；周四至周五，花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨；周六至周日，受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣轉為濕冷，降雨機率提高。
賈新興說明，周六桃園以北、宜花東有局部短暫雨，新竹至台中也有零星短暫雨， 午後台中以南山區有零星短暫雨；周六深夜至周日清晨，彰化以南有零星短暫雨，桃園以北及宜花東有零星短暫雨，周日午後南投以南山區有零星短暫雨。
本周平日注意早晚溫差 強烈冷氣團周末襲台
氣溫方面，中央氣象署預報員賴欣國提到，今天至周五，白天在北台灣可以來到22至24度，中南部、東半部則有24至26度，夜晚清晨全台各地低溫16至18度，類似的氣溫環境會一直延續到周五白天，周五晚上開始冷空氣南下，預估強度會達到「強烈大陸冷氣團」等級
賴欣國提醒，下波冷氣團最冷的時段落在「周六晚上至周日清晨」以及「周日晚上至下周一清晨」，預估中部以北只有12至14度，空曠地區受輻射冷卻影響，可能會出現10度以下氣溫，南部、花東低溫則是14至16度；周五至周日，北部白天只有13至15度，中部16至18度，南部22度。
資料來源：中央氣象署、賈新興YouTube
