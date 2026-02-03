嘉義市政府加碼普發6000元，多家飯店也推優惠活動搶商機，天成文旅-繪日之丘就表示，即日至6月30日推出「嘉義市振興金6000元三天兩夜住房專案」，週一至週四住親子三人房或溫馨家庭房，三天兩夜優惠價6000元，二泊四食平均每人每晚最低僅需750元。嘉義福容voco酒店則推出大廳禮品區花6000可以拿到價值約9000的voco品牌香氛與獨家商品，而田園西餐廳6000可享5客平日半自助/假日全自助饗宴或10客高CP值假日早午餐，約是85折優惠。
天成文旅-繪日之丘的「嘉義市振興金 6000元三天兩夜住房專案」，週一至週四入住親子三人房或溫馨家庭房，即可享三天兩夜優惠價6000元，專案包含翌日豐盛早餐與嘉義在地特色消夜美食，換算二泊四食平均每人每晚最低僅需750元。
天成文旅-繪日之丘補充說明，專案期間提供翌日豐盛早餐與消夜無限嘗，晚間供應多達16道融合傳統風味與嘉義特色的餐點，包括魯熟肉、古早味苦茶油雞、主廚嚴選砂鍋魚片、鮮甜虱目魚海產粥、手工爆漿包、古早味麵茶及多款精選飲品，將嘉義經典美味融入旅程。
館內亦規劃多項適合家庭旅客使用的公共設施，小旅人樂園以親子共遊為核心概念，設置多元互動遊具與遊戲空間。每日下午三點至晚上六點於大廳提供迎賓茶聚活動，現烤鬆餅搭配阿里山高山茶與精緻茶點。入住期間亦可前往星空童樂室放鬆遊憩，空間內備有多達五十種古早味零食，並設置桌上足球、飛鏢機、SWITCH遊戲機及桌遊室等設施。
嘉義福容voco酒店6000元換5客吃到飽 85折優惠
嘉義福容voco酒店則是即日起～3月31日推出餐飲加碼方案，喜歡自助餐的民眾可選擇於2F田園西餐廳一次付清6000元訂金，兌換5客1280元+10%的平日半自助/假日全自助饗宴，暢享1~2月限定的原民之作或3月即將開跑的日韓美食季。
也可選擇嘉義最高CP值自助方案「假日早午餐」（原價650元+10%）則是可以一次購買10客，除了當季特色餐檯外，更有現做料理與鮮蝦等海鮮選擇，3小時吃好吃滿，兩種方案都能夠分次核銷使用，等於是85折優惠。
另外針對家庭聚餐或企業春酒、尾牙需求，同步推出福粵樓、宴會廳加碼方案，6000元辦桌菜色免費升等變7000元桌菜。
大廳禮品區則是6月30日前推出 「6000元三選二」超值組合，從3個組合中自選2組帶回家，整體商品價值約9000元以上，其中「voco 香氛美學組」內含居家擴香瓶與車用香氛機，讓香氛從生活空間延伸至日常通勤，還有 voco 吉祥物鑰匙圈、馬克杯與筆記本等品牌周邊等。或者「voco 輕奢選物組」則精選彼安特高速負離子吹風機，主打風速強勁、機身輕巧，並加贈 voco 帆布購物袋。
資訊來源：天成文旅-繪日之丘、嘉義福容voco酒店
我是廣告 請繼續往下閱讀
天成文旅-繪日之丘補充說明，專案期間提供翌日豐盛早餐與消夜無限嘗，晚間供應多達16道融合傳統風味與嘉義特色的餐點，包括魯熟肉、古早味苦茶油雞、主廚嚴選砂鍋魚片、鮮甜虱目魚海產粥、手工爆漿包、古早味麵茶及多款精選飲品，將嘉義經典美味融入旅程。
嘉義福容voco酒店6000元換5客吃到飽 85折優惠
嘉義福容voco酒店則是即日起～3月31日推出餐飲加碼方案，喜歡自助餐的民眾可選擇於2F田園西餐廳一次付清6000元訂金，兌換5客1280元+10%的平日半自助/假日全自助饗宴，暢享1~2月限定的原民之作或3月即將開跑的日韓美食季。
也可選擇嘉義最高CP值自助方案「假日早午餐」（原價650元+10%）則是可以一次購買10客，除了當季特色餐檯外，更有現做料理與鮮蝦等海鮮選擇，3小時吃好吃滿，兩種方案都能夠分次核銷使用，等於是85折優惠。
大廳禮品區則是6月30日前推出 「6000元三選二」超值組合，從3個組合中自選2組帶回家，整體商品價值約9000元以上，其中「voco 香氛美學組」內含居家擴香瓶與車用香氛機，讓香氛從生活空間延伸至日常通勤，還有 voco 吉祥物鑰匙圈、馬克杯與筆記本等品牌周邊等。或者「voco 輕奢選物組」則精選彼安特高速負離子吹風機，主打風速強勁、機身輕巧，並加贈 voco 帆布購物袋。