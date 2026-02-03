我是廣告 請繼續往下閱讀

▲S家昨日舉辦大S紀念雕像揭幕儀式，現場沒有見到大S一對兒女。（圖／記者吳翊緁攝影）

親友齊聚哀悼 唯獨未見一雙兒女

▲馬筱梅日前在直播中提到大S一對兒女正在北京過寒假。（圖／小紅書＠菲常莓好）

未被告知再被提起 去年喪禮也未出席

女星大S徐熙媛於去年2月2日因肺炎病逝東京，轉眼間迎來逝世滿一週年，家屬選在忌日當天於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，由丈夫具俊曄親自參與設計的雕像首度公開。不過不少人發現，在大S的紀念雕像揭幕儀式上並沒有見到大S的一對兒女，對此大S前夫汪小菲現任妻子日前在直播中透露2人目前正在北京放寒假，過去也曾坦言：「未獲S家通知。」當天不少藝人與親友冒雨到場，陪伴S家度過這個重要時刻，然而儀式結束後，外界很快注意到一個細節——現場並未看到大S的一雙兒女身影。這樣的狀況引發部分網友討論與揣測，質疑孩子是否知情，或是否被刻意安排缺席，相關話題迅速在社群平台發酵，也讓前後家庭之間的互動再度成為輿論焦點。對於外界關心，大S前夫汪小菲的現任妻子馬筱梅日前曾在直播中回應相關問題，她透露孩子們目前正在北京放寒假，因此並未出現在台灣的紀念儀式上，她也直言目前2人主要由汪小菲親自陪伴，同時也有她的母親與保母協助照料，分工照顧日常起居，並非外界所猜測的無人照看狀態。事實上這並非首次出現類似狀況，去年大S舉辦告別儀式時孩子同樣未現身，當時馬筱梅便曾對外表示自己並未接獲S家通知，是和網友一樣透過網路才得知消息，如今逝世週年紀念日再度引發討論，也讓外界重新翻出當時的說法，對於雙方家庭之間的溝通狀態產生更多揣測。面對輿論關注，雙方至今仍未正面回應更多細節，S家選擇低調處理紀念事宜，專注於對大S的追思，而另一邊則強調孩子行程與照顧安排皆有妥善規劃，隨著事件被反覆討論，也再度凸顯名人家庭在私事與公眾關注之間的拉扯，相關話題短期內恐怕仍難以平息。