臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，周六（2月7日）將迎接新一波強冷空氣，北部、東北部濕冷感明顯，且影響持續至下周二（2月10日），強度有升級寒流的可能；天氣風險公司資深顧問吳聖宇則提醒，周日（2月8日）氣溫最低，中北部低溫下探10度左右，空曠地區更只有8度以下。
下波冷氣團周六抵台 挑戰寒流等級
林得恩指出，今日白天起，大陸冷氣團開始減弱，氣溫逐日回升，天氣也漸轉趨穩定，直到周六新一波強冷空氣再度南下，氣溫將明顯下滑，尤其是迎風面的北部、東北部地區「濕冷體感」特別強烈，其它地區早晚涼冷。
林得恩說明，目前評估看，這波冷氣團時間較長，至少冷到下周二，影響範圍較大，強度至少在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間，歐洲EC-AIFS數值模式在今晨最新模擬結果顯示，還有再「升等為首波寒流」的機會，不過時間尚久，不確定性仍高。
周六氣溫開始驟降 周日最冷跌破8度
天氣風險公司資深顧問吳聖宇則提及，周六北部、東北部白天高溫降到14至16度，中部、花蓮高溫18至21度，南部、台東高溫仍有23至27度，夜晚到周日清晨要注意第一段低溫，中北部、東北部都市低溫12至14度，空曠地區10至12度或以下，南部、花東都市低溫14至16度，空曠地區12至14度。
吳聖宇提醒，周日是溫度最低的一天，北部、東北部白天只剩下13至15度，中部、花東17至20度，南部降到20至23度，夜晚到下周一清晨迎接第二段低溫，中北部、東北部都市低溫10至12度，空曠地區8至10度或以下，南部、花東都市低溫13至15度，空曠地區11至13度或以下。
資料來源：林老師氣象站臉書、天氣職人-吳聖宇臉書
