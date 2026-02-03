我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電員工淪為偷拍攝狼！一名台積電工程師鄭姓男子，不僅長期在自家廁所架設針孔，偷拍包含妻子閨密在內的5名親友如廁，2024年11月更涉嫌跨區前往台南知名咖啡店，利用「芳香盒針孔」埋伏偷拍顧客，當場被警依現行犯逮捕。檢警進一步搜索後，竟在其電腦硬碟發現大量非法收藏的兒少性影像。法院審理後依持有兒少性影像及多項攝錄性影像罪，合併判處鄭男有期徒刑1年，得易科罰金。對此，受害者向台積電提出申訴，公司目前表示仍在調查當中，若查證屬實將依職權嚴懲。判決指出，2024年11月16日下午，鄭姓男子前往台南安平區知名咖啡店，將包含鏡頭、記憶卡及充電裝置等整組「芳香盒造型針孔攝影機」，藏匿於店內廁所洗手台旁，在短短不到一小時內，便有3名無辜顧客受害，所幸店家與顧客警覺並隨即報警，警方獲報迅速到場，當場將這名「現行犯」活逮並查扣關鍵鏡頭與記憶卡。除了現行犯的惡行，檢警2024年11月底持搜索票搜查鄭男住處時，更查獲他長期在多個色情影片網站上，下載大量兒童及少年性影像，並利用多台電腦主機、硬碟及雲端磁碟機進行系統化儲存。檢警進一步追查後更發現，鄭男早在2020年起，就已住家廁所內私自安裝2組針孔攝影設備，長期偷拍來到家中的親友如廁及盥洗過程，受害者包其妻子的多位閨密。法官審理指出，鄭男為滿足私慾，除在網站非法下載、持有兒少性影像外，更利用受害者到家中如廁、盥洗的信任機會，裝設針孔設備進行偷拍。法院認定，鄭男已嚴重侵犯5名受害者的隱私權，導致被害人承受巨大的精神創傷與驚嚇，其行為極其不該。法官審酌鄭男雖坦承犯行且有和解意願，但因受害者皆拒絕諒解且未達成賠償，最終針對其所犯的六項罪名分別量刑。其中「持有兒少性影像罪」判處5月徒刑；「無故攝錄性影像罪」四次各判4月；「竊錄他人隱私部位罪」判4月。法官裁定六罪合併執行有期徒刑1年，准予易科罰金36萬5千元，全案仍可上訴。根據《TVBS》報導，鄭男為台積電新竹廠工程師，本身已婚，受害者遍布北、中、南部，都採用芳香劑型攝影機違法偷拍，受害者至今仍心身畏懼，受害者們已向台積電提出申訴，目前台積電表示全案調查中，若查證屬實將進行內部處置。