▲禮盒中搭配的「十分成功」吉祥車票，也透過十分地方信仰中心「十分成安宮」的用印及過火。（圖／記者張乃文攝）

十分成功禮盒銷售資訊：

為迎接嶄新的馬年新春，台鐵公司推出年度祈願新品「十分成功」新春禮盒，以鐵道文化為設計核心，結合台灣土地記憶與新年祝願，將抽象的祝福轉化為可收藏、可傳承的實體心意，禮盒選用白大理石石馬與蛇紋石底座，皆取材自花蓮地區，傳遞「石來運轉、平安相隨」的祝福理念。而禮盒每組售價新台幣1288元，將於2月4日（三）在台鐵夢工場網路商店及門市限量發售共150組，每人每次限購3組。「祈願冉冉上升，列車逐夢前行。成安宮加持祝福，馬到十分皆得成功！」台鐵公司隆重推出年度祈願新品「十分成功」新春禮盒。以鐵道文化為核心，結合台灣土地記憶與新年祝願，將抽象的祝福轉化為可收藏、可傳承的實體心意，為年節送禮注入溫度與故事。台鐵公司表示，「十分成功」寓意事業、人生與願望皆能圓滿順遂，更蘊含對台灣土地的深厚關懷。禮盒選用白大理石石馬與蛇紋石底座，皆取材自花蓮地區。花蓮於2025年歷經天災考驗，仍展現堅韌生命力，象徵穩住根基、轉危為安，傳遞「石來運轉、平安相隨」的祝福理念。台鐵公司提到，禮盒中搭配的「十分成功」吉祥車票，取意自平溪線十分站。該路段因災後工程面臨重重挑戰，終於在春節前順利復駛，再次迎來元宵放天燈盛會，象徵希望重啟、光明再現。為了讓祝福更具心靈力量，台鐵公司提到，特別恭請十分地方信仰中心「十分成安宮」為禮盒祈福過火。十分成安宮創建於1790年，主祀天上聖母媽祖，距今已有236年歷史，長年凝聚地方與海內外信眾，致力推廣台灣廟宇文化。祈願庇蔭收禮者新年遠離災厄、諸事順遂。「馬到十分．皆得成功」，不僅是一句吉語，更是結合信仰與祝願的真誠心意。新台幣1288元限量150組2026年2月4日（星期三）1.台鐵夢工場網路商店：上午10時起2.實體門市依各販售門市營業時間每人每次限購3組1.台鐵夢工場－台北旗艦店、松山、南港、花蓮、台東門市2.台鐵便當販賣店－台北2號店、板橋、台中、高雄門市3.台鐵夢工場網路商店1.大理石馬及蛇紋石底座皆為天然石材紋路，獨一無二。2.十分成功車票隨機配置，不得挑號。