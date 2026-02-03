今（3）日是農曆12月16日，也就是各位上班族們最期待的「尾牙」，在傳統習俗裡，尾牙是生意人對土地公表示感謝，因此會在這天祭拜土地公，另外，在農曆12月16日這天也有必吃「刈包」的習慣。全台有多家知名刈包，包含蟬聯好多屆的米其林必比登名店，《NOWnews今日新聞》一次整理。
▪️尾牙為什麼要吃刈包？
一種說法是因刈包長得像錢包，裡面包料豐盛，象徵錢包滿滿，因此有吃刈包祈求財源滾滾來的寓意。另一種說法則是，刈包又叫「虎咬豬」，就像老虎張大口咬住一塊肥豬肉，而「虎咬豬」諧音近似「福咬住」，讓福虎咬掉這一年的不順與厄運，把壞事全都投入虎口解決，再咬住福氣和財運，新的一年都否極泰來。
📍萬華源芳刈包
獲得多年的《米其林指南》必比登殊榮，位在華西街夜市內，創於1955年，等於是經營快要70年，米其林官網寫到「刈包皮為店家特製，搭配軟嫩多汁的滷五花肉和配料，令人回味再三。四神湯也濃郁鮮美。」
▪️店家資訊
地址：台北市萬華區華西街17-2號
電話：02-2381-0249
營業時間：11:30-20:00
公休：週一
📍藍家割包
同樣獲《米其林指南》必比登推薦，台北市公館商圈開業近30年，被網友稱為「永遠有人在排隊」的人氣店。客製化是其最大特色，大部分的店家僅能選擇裡頭的肉要偏肥、瘦或綜合3種選項。藍家割包則分為肥肉、瘦肉、半肥半瘦、綜合偏瘦、綜合偏肥5種選項，分類細緻，符合所有人的喜好。
▪️店家資訊
地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3號
電話：02-23682060
營業時間：11:00–22:00
公休：週一
📍東海刈包大王
在台中有多家連鎖分店，東海總店就在台中東海商圈，應該是所有東海大學學生都曾吃過的校園美食。特色是除了「經典五花肉」傳統口味之外，還有香煎雞腿排、香滷牛腱心等創意口味，並選擇是否要加蛋，再配上酸菜、香菜、花生粉，吃法相當多元。
▪️店家資訊
地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷49號（東海總店）
電話：04-2652-3686
營業時間：06:00~01:00
公休：無公休日
📍刈包四神湯爌肉飯（阿賢刈包、賢記刈包）
嘉義在地30年以上老店，位在嘉義文化夜市裡面，標榜使用國產豬肉滷製出控肉，老顧客習慣吃刈包搭碗四神湯，更有不少人喜愛配香菇肉羹。是在地人喜愛的人氣宵夜美食。
▪️店家資訊
地址：嘉義市西區中正路383-405號
電話：05 225 7601
營業時間：21:30~03:00
公休：週四、日、一
📍阿松割包
曾於台灣美食評鑑活動500碗中一次受到3碗的肯定，傳承了80年左右的老店，豬舌割包是別的地方難以嚐到的獨特美味，且通常來說割包（刈包）裡會習慣加入花生粉，這裡則是店家特調的花生醬，甜度不高，再同樣配上酸菜等，淡雅卻相當夠味。
▪️店家資訊
地址：台南市中西區國華街三段181號
電話：06-211-0453
營業時間：08:00~15:30
公休：週三、四
📍春蘭割包
創立於2000年，同樣多年獲得《米其林指南》必比登推薦，以個頭大、份量多而聞名，每顆賣到70元，以高雄物價來說屬於偏高，但依舊是排隊名店，從中午。割包分綜合、控肉（偏肥）、赤肉（偏瘦）甚至還有素食等多種選項。米其林官網對於春蘭割包的評價是「手工麵皮做得鬆軟，加上呈琥珀色澤的半肥瘦滷肉、爽脆的酸菜、特製醬汁和花生糖粉，滋味迷人。」
▪️店家資訊
地址：高雄市新興區復興一路5號
電話：07-201-7806
營業時間：09:00~14:00、15:00~14:00（週六、二至19:00）
公休：週日、一
📍黃金燒肉刈包
是位在台灣宜蘭的「清溝夜市」裡非常受歡迎的小吃攤，特別以其外酥內軟的炸刈包聞名，主要特色是其多樣化的口味選擇，除了經典的原味燒肉刈包（70元），還有其他創意口味，像是日式醬燒燒肉刈包、韓式泡菜燒肉刈包等，同樣也是排隊人氣名攤。提醒，清溝夜市是每個禮拜三才有營業，今日前往，恐怕更加大排長龍，除了週三位在清溝夜市，其他日子黃金燒肉刈包也在別的日子有擺攤。
▪️店家資訊
地址：宜蘭縣冬山鄉清溝路（另週四、六、日分別在員山、冬山車站、礁溪溫泉夜市）
電話：無提供
營業時間：依各夜市為主
公休：週一、週二
資訊來源：萬華源芳刈包、藍家割包、東海刈包大王、刈包四神湯爌肉飯（阿賢刈包、賢記刈包）、阿松割包、春蘭割包、黃金燒肉刈包
