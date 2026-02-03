台北捷運南京復興站附近迎來公辦都更案！由國家住宅及都市更新中心（以下簡稱國家住都中心）主導的台北市「南京龍江公辦都更案」，今（3）日和最優申請人宏盛建設舉行簽約典禮。國家住都中心董事長花敬群與宏盛建設董事長林新欽共同出席完成簽署，本案規劃興建1棟地上21層地下4層大樓，結合住宅、醫療、教育與商業機能，打造全齡示範社區，預計規劃83戶婚育宅，全案投資金額約34.06億元，林新欽也透露，該案銷售額和投資額幾乎打平，主要就是想回饋社會，預計在2031年完工。
中山長春案預計3月簽約 串連周遭綠帶
國家住都中心花敬群董事長表示，南京龍江案是國防部土地和國家住都中心深度合作的成果，國家住都中心透過「安居專案」，協助20幾戶為國家戎馬一生的退休長輩、遺孀安置住處，有些人開心搬回老家，或搬遷到社宅。花敬群指出，國家住都中心在正式招商前，會先進行地主意願整合等前置作業，再進行招商。
花敬群透露，國家住都中心在過去7年已成功決標18個公辦都更案，今日簽約的南京龍江案是第16案，鄰近的「中山長春案」也已準備於3月簽約，兩案預計會在差不多的時間完成，從南京復興捷運站一路走到這兩案，沿途有綠帶欣賞，再加上附近公園綠地，將打造出城市綠廊；展望2026年，國家住都中心預計將再推出8案招商，將精華區「零碎地」轉為鄰里綠洲。
首次接下公辦都更案 宏盛：回饋社會
宏盛建設董事長林新欽表示，南京龍江案是公司首次跨足公辦都更案，主要想回饋社會，為社會盡一分力，以後也會積極參與公辦都更案造福大眾，林欣欽透露，該案不會追求太多利潤，可能只會剛好打平而已，就是做社會公益。目前除了雙北的都更案，也有關注高雄政府的公辦都更案。
展望2026年房市，林新欽認為，在央行對於房市措施還沒有明確新消息出來之前，整體市況還是停滯的情況。另外，土方之亂是否對宏盛有影響？林新欽表示目前興建中的建案都已經完成地下室，沒有遇到土方問題，而公辦都更案的土方，則可運至台北港處理，問題不大。
南京龍江案建築規劃打破傳統住宅框架，改以「全生命週期」為核心，建構出涵蓋智慧醫療、蒙特梭利教育及商業共融的「醫、教、養」支援體系。宏盛規劃跨世代共工田園、親子遊戲場、展演廣場，將會引進全齡心理及職能治療診所等醫療診所、0到6歲蒙特梭利幼教機構、親子餐廳、咖啡廳等，提供給住戶育兒、安老等需求。
南京龍江公辦都更案資訊
地點：距離捷運南京復興站步行僅5分鐘。
基地總坪數：約1203坪。
建築規劃：1棟地上21層地下4層大樓。1到2樓為家庭後援商業空間，3樓為全齡公設。
戶數規劃：規劃192戶住宅，其中實施者住都中心分回83戶，配合中央政策規劃為婚育宅，宏盛建設則分回大約31%，將規劃25到30坪、2至3房型。
總投資金額：34.06億元。
預計完工時間：2031年。
特色：全齡公設，引進蒙特梭利教育機構、全齡心理及職能治療診所等。
資料來源：國家住都中心
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
