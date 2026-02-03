我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS在3月21日的光化門免費大型演唱會、3月27日的回歸紀錄片，都會在Netflix獨家直播。（圖／Netflix）

BTS大動作包下世宗文化會館階梯 霸氣宣告「我們回來了」

BTS下半年來台開唱 360度表演舞台鎖定高雄世運

▲BTS將在11月19日、21日、22日來台在高雄開演唱會。（圖／X@BIGHIT MUSIC @BIGHIT_MUSIC）

BTS防彈少年團宣布將於3月20日發行專輯《ARIRANG》正式回歸樂壇，並緊接著在3月21日於首爾光化門廣場舉辦免費大型演唱會，時間為台灣晚間7點（韓國晚間8點）開唱，今（3）日再加碼公布與Netflix合作，這場回歸大秀《》將由平台獨家全球直播，讓無法到場的粉絲也能即時參與這場回歸舞台；並在3月27日再獨家上線他們這次的回歸紀錄片《》，公開BTS前所未有的貼身視角畫面。此外，7位成員也將於11月19日、21日、22日來台開唱，雖然官方尚未公布場地，但以360度舞台規格與全球等級的人氣規模評估，只剩能容納5萬人的高雄世運主場館符合條件，被視為最具可能性的選項。BTS《ARIRANG》直播回歸秀資訊、線上看連結BTS回歸紀錄片《BTS：THE RETURN》線上看連結+介紹BTS大動作包下世宗文化會館階梯 霸氣宣告「我們回來了」BTS下半年11月來台開唱 360度表演舞台鎖定高雄世運時間：3月21日星期六（台灣時間晚間7點（韓國時間晚間8點）地點：首爾歷史地標「光化門廣場」直播：（全球同步直播）自2013年出道以來，BTS成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook靠著創作的音樂紅遍全球，世界各地都有忠誠粉絲；去年（2025）全員完成韓國法定兵役，終結長達2年多的軍白期，7位成員迅速飛往洛杉磯製作新專輯《ARIRANG》，確定3月20日發行，3月21日將在光化門舉辦免費的回歸演唱會。BTS第五張正規專輯《ARIRANG》是一張深度內省的作品，探索他們的身分認同與根源。專輯發行後，BTS將展開規模盛大的《ARIRANG》世界巡演（2026–2027），橫跨34個地區、82場演出，足跡遍及亞洲、北美、拉丁美洲、歐洲、中東及更多地區。BTS也同步推出回歸紀錄片電影，完整紀錄最新專輯《ARIRANG》從誕生到成形的過程，也將於3月27日在Netflix獨家上線。該片由曾執導《誰是掌鏡人：越戰經典照片之謎》、《那夜，金曲不朽》的導演Bao Nguyen操刀，並由This Machine與HYBE共同製作，透過前所未有的貼身視角，跟隨BTS再度回到舞台核心，回顧7位韓國少年一路走到全球巨星的位置，以及被寫入流行文化史的重要歷程。時間：3月27日直播：（全球同步直播）當全球數以百萬計的粉絲期待BTS的回歸之際，BTS也直面深刻提問：如何重新開始？如何在不被過去束縛的情況下致敬過往？又該如何一起邁步向前？在感到迷惘、歡笑與重新發現彼此的過程中，他們創作出反映當下自我的全新音樂，最終成就一張屬於這個時代的里程碑專輯。BTS日前也包下位於首爾光化門廣場附近的世宗文化會館中央階梯，現場以即將於3月20日發行的正規專輯標誌、發行日期與團名來打造階梯式戶外裝置，強烈視覺焦點引發路人拍照打卡。官方表示，世宗文化會館本身就是韓國文化與藝術的重要象徵場域，選在這裡進行線下宣傳，具有高度象徵意義。經紀公司也說明，BTS從韓國出發，一路成長為站上世界舞台的團體，這次久違以完整體回歸，因此特別選擇回到文化根源所在的韓國，並在首爾市中心展開實體宣傳，象徵「重新出發」的起點。同時也預告，接下來戶外廣告將陸續擴展至紐約、東京、倫敦等全球主要城市，完整體回歸將同步席捲世界。BTS確定11月19日、21日、22日在高雄開唱，但正確的場地資訊尚未公告，但根據他們在全球的人氣、360度的表演舞台，答案已經呼之欲出，而主辦單位確定是Live Nation Taiwan 理想國。根據BIGHIT MUSIC的公告，BTS新巡演將於4月9日開始從高陽起跑，接著巡迴墨西哥、拉斯維加斯、馬德里、倫敦、巴黎、洛杉磯等地，再來就是亞洲地區的台灣、吉隆坡、新加坡、雅加達，然後再去墨爾本、雪梨以及香港，官方也表示：「更多城市將陸續公布，2027年日本、中東等地敬請期待。」