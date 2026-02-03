我是廣告 請繼續往下閱讀

默默打開S.H.E的〈聽袁惟仁彈吉他〉這首歌來聽，果然還是有許多老粉們回來朝聖

▲過去女子天團S.H.E曾經出版過的歌曲〈聽袁惟仁彈吉他〉，在小胖老師逝世消息曝光後，又被網友拿出來討論。（圖/YT@華研國際）

袁惟仁有專屬歌曲「S.H.E收錄出版」！作者是他鄰居超離奇

作者張簡君偉曾經是袁惟仁的鄰居，因長期聽到小胖老師彈吉他、對音樂充滿熱情和執著，讓他也踏上音樂創作之路

▲創作〈聽袁惟仁彈吉他〉這首歌的作者是曾經跟小胖老師當過鄰居的「張簡君偉」，袁惟仁日夜彈奏吉他以及哼唱，成為張簡君偉踏入創作音樂圈最大主因。（圖/IG@張簡君偉）

直到袁惟仁老師搬到我家樓下，變成我的鄰居之後，就看到他在窗邊彈那些歌，過不久就變成Hit Song，成為我很大的動力，就是讓我立志成為創作音樂的一份子。

袁惟仁提攜後輩不遺餘力！跪求S.H.E收錄唱紅歌曲

Ella就接著回答：「他很不要臉，他拜託、他跪下來求我們收錄這首歌」；Selina也在旁表示：「真的他推薦的！」

▲S.H.E當年上《星光大道》時提到，〈聽袁惟仁彈吉他〉這首歌是袁惟仁大力推薦跪求收錄在專輯中。（圖/YT@jinny ting）

即便小胖老師沒有參與創作過程，但仍不忘提攜後輩，精神令人敬佩。

音樂人「小胖老師」袁惟仁日前傳出逝世消息，享年57歲，令各界都相當不捨。然而有網友挖出，有一首歌曲的名稱竟然使用袁惟仁的名字取名，是過去女子天團S.H.E曾經出版過的〈聽袁惟仁彈吉他〉，最特別的是，該首歌其實不是袁惟仁所寫，而是袁惟仁曾經的鄰居，同時現在也是知名詞曲創作人「張簡君偉」的作品，當年袁惟仁更極力推薦這首歌，希望S.H.E能夠收錄專輯內，當時一推出傳唱度跟討論度果然都相當高。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「從小看星光大道的我，聽聞小胖老師過世的消息實在覺得很捨不得，，希望小胖老師一路好走，來世還要做更多好音樂給大家聽！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「記得星光大道有一集S.H.E有上，Ella就說這首歌是袁惟仁極力推薦他們唱的，明明不是自己寫的，但仍然提攜後輩，真的是令人尊敬」。事實上，網友討論的這首歌曲〈聽袁惟仁彈吉他〉，是2007年S.H.E收錄在《Play》專輯的歌曲，創作的靈感非常有趣，，歌詞描繪了音樂人寫歌、賣歌的辛酸路程。詞曲創作人張簡君偉曾經接受訪問時透露，我回想最初開始創作的時候，我當時才16歲，那時候很愛拿一些歌詞，拿來哼唱一些旋律，當下也不覺得是創作，只覺得是很好玩的事情，離奇的緣分也造就這首〈聽袁惟仁彈吉他〉的誕生，在小胖老師過世消息曝光後，張簡君偉也在IG表示：「沒有那段聽袁惟仁彈吉他的日子，就沒有現在的我，謝謝小胖老師。」然而這首歌全詞曲創作都是張簡君偉完成，袁惟仁其實根本沒有參與，當年S.H.E收錄這首歌的專輯《Play》最有名的主打就是〈中國話〉，相信大家應該都非常有印象，後來〈聽袁惟仁彈吉他〉MV釋出之後S.H.E上節目《星光大道》時，主持人陶晶瑩就詢問：「為什麼會想要有這首歌？」果真憑藉S.H.E的超高人氣唱紅這首歌，也讓更多人認識張簡君偉這位優秀的音樂才子，不少歌迷也到該首歌MV回味表示「因為袁惟仁老師走了，再回來聽這首歌的+1」、「很喜歡的一首歌！聽到消息第一個反應找這首歌聽一下，小胖老師一路好走」、「不會忘記小胖老師曾經在音樂圈的貢獻！真的很喜歡他」、「好走，下輩子再彈吉他給大家聽」。