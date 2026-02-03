我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡康永（右）向評審確認小S（左）是否唱第一個音就走音。（圖／摘自 超級星光大道 YT）

▲小S（如圖）在《超級星光大道》的歌舞表演被袁惟仁打槍，露出摀臉欲哭的神情。（圖／摘自 超級星光大道 YT）

▲袁惟仁小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心制表）

昨（2）日病逝台東的袁惟仁曾在《超級星光大道》擔任評審，被稱為「小胖老師」，許多年輕一輩的觀眾，是透過這個節目才認識他。在他的死訊傳出後，網友回顧他在該節目的表現，認為最好笑的一次是在第4季第12集的「快歌指定賽」，代班主持人小S出場表演歐陽菲菲〈熱情的沙漠〉卻被他打槍：「第一個音就走音。」小S不服、回嘴，逼得另一位評審黃韻玲也出來認證她走音。《超級星光大道》第4季時因為主持人陶晶瑩在第11集後就請假待產，小S與蔡康永接手代班，小S一出場即獻上〈熱情的沙漠〉勁歌熱舞，沒想到袁惟仁開口就說道：「小S，第一個音就不準了。」她立刻插話：「少囉唆，是看整體的演出，誰管你第一個音啊？」袁惟仁還繼續打槍：「舞蹈有8、90分，唱歌的部分幾乎只有個位數。」最後更表示：「妳以前是出片的歌手耶，我都傻眼了。」小S在聽到袁惟仁講評後，先是露出不服氣的表情，嗆道：「你惹毛雲林的觀眾了，雲林的觀眾跟著我在那邊拍手耶。」聽聞自己的歌唱被評「只有個位數」，又露出委屈、難過的樣子，說道：「給一個想要唱歌的歌手一個舞台，有這麼困難嗎？」邊說還邊做出摀臉的動作，轉身過去講道：「我很希望大家看到我背後的努力。」蔡康永此時還補一槍：「你背後就只有一根辮子而已啊。」小S忍不住放話：「小胖老師，沒關係，我不會再唱歌了。」袁惟仁說道：「那就好。」蔡康永問她是否第一個音就走音，袁惟仁再度重覆：「第一個音就走音。」小S還不服：「沒有，不信你們重播。」黃韻玲接口道：「真的有。」小S仍辯解是樂隊老師第一個音彈錯，蔡康永笑虧：「你真的示範所有的賤招。」儘管節目上的笑點可能都經過設計，卻讓觀眾至今還念念不忘，有網友認為這不只是袁惟仁在《超級星光大道》最好笑的一集，也是該節目所有內容中最好笑的一集。網友祝袁惟仁一路好走，他生前身影都能透過該節目再次回味。