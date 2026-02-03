尾牙吃大餐前，還能爽吃三商巧福特價套餐省荷包！三商巧福表示，今（3）日會員日「原汁牛肉麵＋現燙青菜」139元，一日限定專屬優惠現省81元。而丸亀製麵表示，開賣馬年紅包袋抽籤「免費送吃烏龍麵」，中獎率100%獎項一次整理。
三商巧福：「牛肉麵+燙青菜」特價139元！現省81元
三商巧福表示，今2月3日會員日適逢尾牙，全台門市一日限定，憑美食卡／i美食卡會員條碼消費，爽吃「原汁牛肉麵＋現燙青菜」特價139元。原汁牛肉麵還可更換為紅燒排骨飯，另有優惠套餐可選購。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，原汁牛肉麵175元＋現燙青菜45元＝220元，現在特價139元、相當於現省81元。
提醒大家，下載「i美食卡」APP立即享有會員優惠，優惠不併用；點數可折抵現金，50元累1點、4點折抵1元（部分百貨、部份賣場、休息站門市不適用兌點活動，各門市配合狀況依APP顯示為準）。
丸亀製麵：買紅包袋抽籤！免費送吃烏龍麵
丸亀製麵開運馬年紅包袋全台店舖開賣，全台門市點購「百元以上烏龍麵」加25元，即可加購1組紅包袋（每人每次限購2組）；或使用集點點數1點加25元，可加購1組紅包袋（1點最多可加購5組），數量有限、售完為止。
馬年紅包袋內含2個紅包袋＋1支獎籤，中獎率100%，獎項包括：「大吉」免費兌換番茄雞肉烏龍麵（中）乙碗、「中吉」購買任一烏龍麵送炸蝦乙隻、「吉」購買任一炸物送天丼飯乙碗。
提醒大家，兌換期間為3月2日至3月31日，憑中獎獎籤在規定期間到門市兌換優惠餐點，逾期無效；部分獎籤無法於誠品西門店兌換，詳情請見獎籤說明。
資料來源：三商巧福、丸亀製麵
