▲福岡軟銀鷹徐若熙（左）昨日首度牛棚，搭配捕手是谷川原健太（右）。（圖／取自福岡軟銀鷹官方IG）

效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙昨（2）日首度踏上投手丘，進行赴日後第一次牛棚，共投45球，用了「6、7成」的力去投球，雖然未全力練球，但負責接球的捕手谷川原健太仍驚嘆，「他的速球如果發揮全力，足以媲美莫內羅（Livan Moinelo）。」徐若熙月底將與中華隊會合，目標突破2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）預賽，徐若熙說，「如果入選，我會為母國全力以赴、做出貢獻，希望讓大家覺得台灣是一支強隊。」徐若熙昨日在牛棚投了45球，除了速球外，還展示變速球、滑球以及曲球，軟銀隊監督小久保裕紀在一旁觀看，「雖然是第一次看他投球，但姿勢非常漂亮，平衡感很好。」日媒形容徐若熙的速球精準且能壓低，徐若熙練投後表示，「目前速球的狀況很順利，希望能朝向更高的層次繼續努力。」徐若熙在練投中途也有裁判加入，讓他體驗日本職棒的好球帶。他表示，「感覺日本在高的與低的進壘點判斷上稍微寬一點。」徐若熙首次使用日職比賽用球，「台灣的球縫線有時會粗細不一，但日職的球很均勻，控球起來很輕鬆。」日媒指出，儘管徐若熙表示目前只用了「6、7成力」，但捕手谷川原仍驚訝地睜大眼說，「低角度的速球完全不會往下掉，球威非常強。如果10成力投球一定很驚人，那球威大概能和莫內羅媲美吧！」雖然左右投不同，但谷川原認為他在低角度球的力道上，與去年太平洋聯盟 MVP 左投莫內羅十分相似。有趣的是，谷川原稱呼徐若熙為「Brother」，原因是「我覺得我們長得很像」。徐若熙也笑著回應，「我老婆也說過同樣的話。」徐若熙已進入經典賽中華隊名單，為了做準備，他也開始使用經典賽比賽用球練習，「如果入選，我會為母國全力以赴、做出貢獻，希望讓大家覺得台灣是一支強隊。」接下來徐若熙預計會Live BP（實戰投打練習）或紅白戰，為3月的經典賽做好準備。在日職球季中，徐若熙也被寄予厚望能填補有原航平離隊後的投手缺口。