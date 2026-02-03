我是廣告 請繼續往下閱讀

為協助地方經濟發展、帶動農園觀光及農產銷售，LINE Pay積極拓展非都會區支付服務，攜手苗栗縣大湖地區農會及當地草莓園業者，為地方農園導入行動支付服務，並透過數位行銷工具和活動推廣，提升草莓園交易額成長15倍、來客數成長10倍，目前LINE Pay於大湖鄉草莓園滲透率已超過95%，積極協助在地農園接軌數位經濟。截至去年8月底，苗栗大湖地區草莓業者仍有近5成僅提供現金交易，部分農園座落於山坡和丘陵中，金融機構分行與ATM據點分散，經常出現遊客採果後現金不足的情況。為協助農園導入便利快速的無現金交易服務，改善消費者支付痛點，LINE Pay於2025年8月在苗栗大湖農會舉辦「數位行銷工作坊」，第一線教學LINE Pay數位行銷工具使用方式，吸引逾60家草莓園業者參與，多家農園更於工作坊結束後立即申請成為LINE Pay合作商店，不僅能提供消費者便利支付方式，也在LINE Pay行銷平台上體驗自主化行銷工具的便利。增進農園業者對行動支付與數位行銷工具了解的同時，LINE Pay也於草莓產季投注行銷資源與宣傳，透過優惠券創造經濟效益，再搭配業者自行使用行銷工具推廣農園，為地方觀光開啟另一道數位宣傳大門。LINE Pay於2025年12月1日至2026年3月31日推出的「苗栗大湖草莓行銷活動」，迄今已帶動草莓園平均客單價成長43%。目前苗栗縣內支援LINE Pay支付的草莓園已超過百家，LINE Pay於大湖鄉草莓園的滲透率更超過95%，是當地據點最多以及使用人數最多的行動支付品牌。苗栗縣大湖鄉鄉長黃惠琴表示，每年的大湖草莓季，是國內最具知名度的冬季農村慶典，藉由和國內行動支付龍頭LINE Pay合作，結合雙方資源進行活動宣傳和推廣行動支付優惠方案，不僅帶動大湖地區的觀光和經濟發展，也同步提高農產銷售和遊客造訪的意願，除了象徵地方農業的數位轉型，也帶動大湖鄉的產業升級、青年回流，讓大湖鄉的農業發展和農遊體驗更具競爭力。苗栗縣大湖地區農會休閒旅遊部主任傅國峯指出，行動支付是農業經濟未來的趨勢，目前大湖酒莊1月非現金交易的比例已超過5成，使用LINE Pay支付的每筆平均消費金額約較現金高出87%。農園及農特產品銷售店鋪導入行動支付，可以大幅減少因秤斤論兩的計價方式衍生出現金找零的問題。此外，農村旅遊現金取得不易，許多景點或人氣農園設立於產業道路上，民眾消費前難以確認是否提供非現金交易或優惠活動，透過LINE Pay行銷資源的導入、LINE Pay平台的曝光，除了讓消費者享有活動優惠，還可透過行銷活動的串接，讓農園與農產銷售中心互相導客，創造果園、農會、遊客三贏的銷售模式。LINE Pay指出，3月31日前，LINE Pay用戶可於好康地圖的合作草莓園頁面下載100元優惠券，在草莓園單筆付款滿1500元即可使用，任一筆消費皆能再獲得一張大湖酒莊單筆消費滿500元即可使用的9折優惠券，最高可折抵100元，適合用於採購果醬、果乾、草莓酒等當地農特產品。無論是觀光採果或購買伴手禮，都能享有LINE Pay的便利支付與有感回饋！