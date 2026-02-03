今天2月3日（農曆12月16日）是土地公尾牙，不只年終要領、想在尾牙中大獎，吃刈包象徵「虎咬豬」，不只把整年厄運吃掉、再咬住福氣和財運，寓意「補財庫」。《NOWNEWS今日新聞》記者直擊台南國華街永樂市場名店阿松割包，算一算一早將近30人包圍門口、實測等半小時才買到，不只觀光客排隊，在地人直說：「要買來拜拜，拜完再吃」。而必比登推薦的一味品碗粿、對面排隊名店金得春捲都沒開。
尾牙搶刈包！直擊阿松割包「一早等半小時」 台南人傳授：拜拜完再吃
土地公尾牙就是今天！2月3日（農曆12月16日）必吃刈包，象徵「虎咬豬」把整年厄運吃掉，還能「補財庫」咬住福氣和財運。
《NOWNEWS今日新聞》記者直擊台南國華街名店阿松割包，一早8:40抵達永樂市場，店門口就排隊30人、包圍住門口還繞了圈，記者實測排隊等了半小時才買到。
而隊伍裡不只有觀光客排隊，連平常不排隊的在地人也不少，台南人還傳授招財秘訣：「要買來拜拜，拜完再吃」。
一般刈包通常是放花生粉，但阿松割包是使用特調花生醬，再搭配酸菜與白蘿蔔，滋味淡雅、甜度不高；尤其推薦外面少見的「豬舌割包」。
阿松割包 店家資訊
地址：台南市中西區國華街三段181號
電話：06-211-0453
時間：08:00～15:30，周三、四公休
2月份店休日：2/4、2/5、2/11、2/12、2/16、2/17、2/25、2/26
一味品碗粿、金得春捲都沒開！饕客撲空
來到美食之都府城，國華街又有台南人「廚房」之稱，當然要多踩點幾家傳統小吃才過癮。沒想到《NOWNEWS今日新聞》記者轉戰阿松割包旁的必比登推薦一味品碗粿、對面排隊名店金得春捲都沒開，在地人閒聊「好像都去拜拜了」，實在好可惜。
台南一味品碗粿魚羹 店家資訊
地址：台南市中西區國華街三段177號
電話：06-228-8563
時間：05:00-17:00，周二公休
金得春捲 店家資訊
地址：台南市中西區國華街三段177號
電話：06-228-5397
時間：05:30-16:30，周二公休
2月預計休假日：2/2（一）、2/3（二）、2/10（二）、過年2/15～2/19休假，2/20（五）開工、2/24（二）
資料來源：阿松割包、必比登、一味品碗粿、金得春捲
我是廣告 請繼續往下閱讀
土地公尾牙就是今天！2月3日（農曆12月16日）必吃刈包，象徵「虎咬豬」把整年厄運吃掉，還能「補財庫」咬住福氣和財運。
《NOWNEWS今日新聞》記者直擊台南國華街名店阿松割包，一早8:40抵達永樂市場，店門口就排隊30人、包圍住門口還繞了圈，記者實測排隊等了半小時才買到。
一般刈包通常是放花生粉，但阿松割包是使用特調花生醬，再搭配酸菜與白蘿蔔，滋味淡雅、甜度不高；尤其推薦外面少見的「豬舌割包」。
阿松割包 店家資訊
地址：台南市中西區國華街三段181號
電話：06-211-0453
時間：08:00～15:30，周三、四公休
2月份店休日：2/4、2/5、2/11、2/12、2/16、2/17、2/25、2/26
來到美食之都府城，國華街又有台南人「廚房」之稱，當然要多踩點幾家傳統小吃才過癮。沒想到《NOWNEWS今日新聞》記者轉戰阿松割包旁的必比登推薦一味品碗粿、對面排隊名店金得春捲都沒開，在地人閒聊「好像都去拜拜了」，實在好可惜。
台南一味品碗粿魚羹 店家資訊
地址：台南市中西區國華街三段177號
電話：06-228-8563
時間：05:00-17:00，周二公休
金得春捲 店家資訊
地址：台南市中西區國華街三段177號
電話：06-228-5397
時間：05:30-16:30，周二公休
2月預計休假日：2/2（一）、2/3（二）、2/10（二）、過年2/15～2/19休假，2/20（五）開工、2/24（二）