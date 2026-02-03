我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中49歲趙男失控砸毀藥妝店遭壓制。（圖／翻攝畫面）

台中市西屯區發生一起驚悚的砸店事件！昨天（2日）晚間一名49歲趙姓男子闖入安和路上一間藥妝店，疑似因情緒失控，手持安全帽對著店內貨架及商品一陣猛砸，導致現場玻璃碎裂、貨品散落一地。面對警方到場制止，趙男不僅高喊「救命」，更歇斯底里地咆哮「媽、媽」、「放我一條生路！」，隨後警方將人壓制在地，帶回派出所並移送地檢署偵辦。事發在2日晚間9時許，一名49歲趙姓男子來到台中市西屯區安和路上的藥妝店，情緒失控、無視旁人安全，竟手持安全帽對著貨架上的商品與玻璃猛力揮砸。隨著物品碎裂聲不斷傳出，店員嚇得連忙走避，熱心民眾則趕緊報警求助。當警方迅速趕抵現場時，店內已是一片狼藉，趙男卻仍未停止破壞行為。員警見狀隨即上前壓制，沒想到趙男情緒更加激動，甚至對著警方歇斯底里地高喊「救命」，並瘋狂咆哮「我沒犯法」「媽！」「放我一條生路！」場面十分混亂。警方最終將其強制帶回派出所偵訊，但在詢問過程中發現趙男精神狀況明顯異常，面對訊問始終答非所問，完全無法交代砸店的動機與原因。由於店家受損嚴重，全案在初步調查後，已依毀損罪嫌將趙男移送台中地檢署進一步偵辦。