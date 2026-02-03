我是廣告 請繼續往下閱讀

▲于文文在低溫2度戶外唱歌，唱到一半昏倒送醫。（圖／翻攝于文文IG@kellyyuwenwen）

觀眾情緒起伏 現場一度出現退票聲浪

▲吳克群（如圖）在于文文昏倒後馬上上台救場，被不少歌迷、觀眾大讚。（圖／翻攝自吳克群微博）

淋雨唱到最後 細節舉動再圈一波粉

以〈體面〉走紅的加拿大華裔女歌手于文文，1日晚間在中國貴州參加商演活動時突發身體狀況，演出進行期間她一度背對觀眾蹲在舞台上，隨後失去意識倒地，現場工作人員緊急上前處理，並迅速將她送往醫院治療。隨後吳克群緊急上台救場多唱2首，讓不少粉絲、歌迷大讚：「會紅不是沒有道理！」由於當晚氣溫僅約2度，寒冷天候加上高強度演出，被認為可能是導致于文文身體不適的原因之一，消息曝光後也讓粉絲相當擔心，突如其來的狀況，讓不少觀眾措手不及，于文文被送醫後舞台一度陷入空檔，加上低溫與等待時間拉長，台下出現零星鼓譟聲音，甚至有人高喊退票，現場氣氛略顯尷尬。主辦單位與工作人員忙於安撫觀眾情緒，如何讓演出不中斷、同時兼顧安全，也成為當下最棘手的問題。就在氣氛僵持之際，同場演出的吳克群主動站出來救場，他在台上向觀眾說明于文文身體狀況，並體諒她在寒冷天氣下的辛苦，隨即表示願意多唱兩首歌補足演出時段，展現歌手之間彼此扶持的態度，這番話一出立刻獲得滿場掌聲，也成功讓現場情緒逐漸回溫，不少粉絲直呼「真的被暖到」。不只臨時加唱救場，吳克群也全程陪著觀眾撐完整場演出，即便下雨、氣溫偏低，仍誠意十足，演出尾聲他還換上印有當地地名「安順」的T恤向現場觀眾致意，這些貼心細節被粉絲拍下後迅速在網路瘋傳，讓不少人留言表示：「他會紅真的不是沒有原因！」對其人品與臨場反應給予高度肯定。于文文於隔日透過社群平台向外界報平安，簡短寫下：「除了健康，什麼都不是你的！」讓粉絲稍稍放下心中大石，至於被大讚暖心救場，根據《壹蘋新聞網》報導，吳克群保持一貫低調態度，表示舞台上本就會遇到突發狀況，同行之間互相支援，演出才不會中斷，他也強調觀眾能開心、歌迷能安心，最重要的還是每個人都平安，只要身體健康，舞台隨時都在。