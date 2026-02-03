今（3）日為農曆習俗的尾牙日，許多人按照習俗吃刈包，但「刈包」到底該怎麼唸，卻常讓人一頭霧水。新莊市場資深菜販廖炯程分享，「刈包」國語正確讀音為「刈（ㄧˋ）包」，但市場裡幾乎沒人這樣唸，多半還是以台語稱作「掛包」或「割包」。而尾牙當天吃刈包，象徵錢包滿滿、財源滾滾；「虎咬豬」的諧音也寓意咬住福氣、吞掉霉運，祈求新年轉運招財。
「刈包」正確讀音是什麼？資深菜販解答：大家都唸錯
廖炯程31日在臉書粉專發文分享，表示近期許多逛菜市場的人，都能在攤位上看到整排白拋拋的刈包，雖然「刈」正確讀音為ㄧˋ，但實際在市場打滾多年，幾乎沒聽過客人用國語唸出「刈（ㄧˋ）包」，反而清一色都用閩南語稱作「掛包」，也有人直接說成「割包」，只是唸起來多少有點尷尬。
廖炯程解釋，「刈」這個字本來就有「割」的意思，因此從字義來看，刈包確實可以理解為把蒸熟的饅頭「割」開，再包進各式餡料。不過比起文雅的寫法，他個人反而更偏愛民間流傳已久、聽起來更豪邁的稱呼「虎咬豬」。
根據《教育部重編國語辭典修訂本》顯示，當中明確標示「刈包」的注音為「ㄧˋ ㄅㄠ」，其中「刈」指割取、或用來割草的農具；《教育部臺灣台語常用詞辭典》則指出，較貼近台語發音的寫法其實是「割包」，唸作「kuah-pau」。
只是因為「刈」與「割」在台語中同音，且刈包外型就像被切開的饅頭，久而久之，「刈包」這個寫法便成了最常見的用字。
尾牙為什麼一定要吃刈包？背後寓意一次看
傳統習俗中，農曆尾牙當天會準備三牲四果祭拜土地公，祈求來年平安順遂，而刈包正是不可或缺的象徵性食物之一。其中一種說法認為，刈包外型神似錢包，內餡飽滿，象徵財庫充實、錢包滿滿，吃下去就代表財源跟著進門。
另一種更具畫面感的說法，則源自「虎咬豬」的別名，形容老虎張口咬住肥豬肉，其諧音近似「福咬住」，寓意讓福氣牢牢咬住，同時把過去一年的霉運、不順全數吞下肚，在新的一年迎來轉運與好兆頭。
資料來源：新莊市場資深菜販廖炯程、《教育部重編國語辭典修訂本》、《教育部臺灣台語常用詞辭典》
我是廣告 請繼續往下閱讀
廖炯程31日在臉書粉專發文分享，表示近期許多逛菜市場的人，都能在攤位上看到整排白拋拋的刈包，雖然「刈」正確讀音為ㄧˋ，但實際在市場打滾多年，幾乎沒聽過客人用國語唸出「刈（ㄧˋ）包」，反而清一色都用閩南語稱作「掛包」，也有人直接說成「割包」，只是唸起來多少有點尷尬。
廖炯程解釋，「刈」這個字本來就有「割」的意思，因此從字義來看，刈包確實可以理解為把蒸熟的饅頭「割」開，再包進各式餡料。不過比起文雅的寫法，他個人反而更偏愛民間流傳已久、聽起來更豪邁的稱呼「虎咬豬」。
只是因為「刈」與「割」在台語中同音，且刈包外型就像被切開的饅頭，久而久之，「刈包」這個寫法便成了最常見的用字。
尾牙為什麼一定要吃刈包？背後寓意一次看
傳統習俗中，農曆尾牙當天會準備三牲四果祭拜土地公，祈求來年平安順遂，而刈包正是不可或缺的象徵性食物之一。其中一種說法認為，刈包外型神似錢包，內餡飽滿，象徵財庫充實、錢包滿滿，吃下去就代表財源跟著進門。
另一種更具畫面感的說法，則源自「虎咬豬」的別名，形容老虎張口咬住肥豬肉，其諧音近似「福咬住」，寓意讓福氣牢牢咬住，同時把過去一年的霉運、不順全數吞下肚，在新的一年迎來轉運與好兆頭。