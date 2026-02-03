我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄捷運黃線工程為國家重大建設，因施工範圍涉及車站結構體，及出入口設施範圍須採明挖覆蓋方式施作，因此車站範圍及前後漸變段相關道路空間及植栽於規劃及施工階段，始終秉持「工程推動與環境保護並重」原則，將樹木保留與綠資源維護，納入整體工程設計及交通維持計畫中邀請專家學者審慎評估，工程復舊階段亦須提送路型審議報告送審，以期工程推進同時也考慮到整體環境的重塑再造。捷運局指出，有關黃線Y9及Y10站位於高雄市主要幹道民族一路上，屬車流量大、行車速率高之重要交通節點。為確保施工期間用路人及施工人員安全，並兼顧捷運建設與都市生態之共融，捷運局已依交通維持規範及徵詢樹木專家學者意見，針對工區範圍內植栽處置計畫進行多次檢討與優化調整。捷運局表示，對於受工區影響之植栽，經多次調查及邀集樹木諮詢委員會現地會勘後，由專家依樹木健康活力、結構缺陷、樹型條件及周邊環境限制等因子加權評估後，將不影響交通維持及施工安全之前提下可保留者，採現地保留，其餘才採移植/除方式處理。捷運局進一步指出，民族一路為高雄市南北向主要幹道之一，車速快且車流量大，亦為市區公告砂石聯結車主要通行路線。現依現行道安會報管考小組審查原則，交維設計改採道路現況速限60公里／小時為計算標準，可確保駕駛人有足夠反應距離，降低交通事故風險，屬保障交通安全及工區安全之必要措施。捷運局強調，黃線計畫之樹木移植及植栽調整，係以「道路交通安全與施工安全」為首要前提。凡涉及樹木移除或移植之處置，均係經專業評估後作為。後續移植樹木已訂有完善移植計畫，並將與工務局公園處共同擇選適宜地點辦理移植，透過更周延之綠化與景觀規劃，在人本交通與環境生態之間取得平衡，並持續提升整體城市環境價值。