▲羅志祥在上海簽書會上連簽7小時。（圖／翻攝自羅志祥微博）

7小時簽不停 粉絲舊物全都來者不拒

▲羅志祥中國依舊十分有人氣，簽書會現場人滿為患。（圖／翻攝自羅志祥微博）

微博感性告白 把支持視為最珍貴禮物

亞洲舞王羅志祥近來動作頻頻，隨著新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》推出後銷售成績亮眼，也讓他再度成為娛樂圈焦點，書中他首度完整回顧事業高峰、跌入低潮再到重新站起的心路歷程，引發不少粉絲共鳴，新書上市後迅速售罄，出版社緊急加印，也為他此行上海活動提前炒熱氣氛。此外，近期傳出羅志祥已經經過中國政府審批，有望重返中國巡演，而他上月底也在上海簽書會上連簽7小時，讓不少粉絲直呼他超寵粉。上月25日，羅志祥在上海舉辦電子書簽售會，一口氣從下午持續到晚間，整整7小時幾乎未曾停歇。現場湧入大批粉絲，不少人攜帶多年前收藏的舊書、卡片與周邊商品，他也全數親自簽名回應展現一貫「寵粉」作風，即使行程緊湊，他仍耐心與每位粉絲互動，誠意十足，讓現場氣氛始終熱烈。此次上海站活動，羅志祥特別準備多項限定回饋，不僅親筆簽名專屬明信片，還加碼送出隱藏版親簽拍立得照片讓粉絲驚喜不已，除了簽書會行程，他在上海期間也被目擊換上古裝拍攝內容，疑似參與遊戲相關代言；另一次則以正式襯衫、領帶造型現身密室逃脫場景，身上別著收音設備，讓粉絲猜測正在同步錄製節目。活動結束後，羅志祥也透過社群平台發文向粉絲致謝，形容每一次見面都是難得的禮物，並感謝大家不辭辛勞、跨越距離送上祝福，他更鼓勵粉絲將想說的話寫在明信片寄給他，強調自己都會仔細閱讀、放在心上。這段真誠告白，再度拉近他與粉絲之間的距離，也讓不少人直呼被他的用心打動。除了書籍與活動表現亮眼，羅志祥對中國大陸市場的動向也備受關注，據了解他近年持續與相關單位接觸，規劃重返舞台的可能性，並傳出省級巡演已順利通過審批，目前正低調籌備中，若進度順利，未來有望在多個大型城市展開演出，讓外界再次看到他站上舞台的身影；同時，他在台灣主持的綜藝節目也迎來新搭檔林襄，事業版圖持續擴展。