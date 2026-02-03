我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家春節優惠組合，咖啡下殺5折。（圖／記者葉政勳攝）

109元再贈限量「LuLu豬捏捏球罐頭盲盒」， 同步推出紅包袋、矽膠杯墊等限定週邊，滿足粉絲收藏需求。



▲全家也攜手療癒系IP「罐頭豬LuLu」化身吉祥擔當，門市推出「LuLu豬馬上開運卡」，每張商品售價600元。（圖／全家提供family.com.tw） 全家零食抽抽樂！最低第2件0元



全家自2月4日起推出指定商品任選兩件即可參加抽抽樂，獎項包含兩件66折、77折、88折，幸運兒更有機會抽中「第2件0元」的超殺優惠；同步集結逾200款春節禮盒，祭出任選2件9折、4件85折等優惠，購買Let’s Café系列禮盒再加贈質感環保品牌提袋。



且2月14日至22日連假期間，於新營、石碇、蘇澳及三義車亭服務區，當日累積消費滿688元即可兌換Let's Café或FamiCollection指定飲品等商品；消費滿1288元更可參加500元禮物卡抽獎；台61線口湖與新豐休息站，亦同步推出單筆消費滿388元贈好禮優惠。



▲全家200款春節禮盒，祭出任選2件9折、4件85折等優惠。（圖／全家提供family.com.tw） 美廉社咖啡買一送一喝到過年！寄杯買2送3限今天



美廉社每月3號「三商咖啡日」又來啦！2月3日凡購買大杯濃萃美式/濃萃拿鐵，即享有買2送3的驚喜優惠。門市還有2月4日至3月3日前，濃萃美式、濃萃鮮奶拿鐵同品項買一送一，一路喝到過年走春都半價。



▲美廉社咖啡買一送一。（圖／simplemart.com.tw提供）



9天春節連假即將到來！全家春節檔期「全家都馬可以」將在2月4日開跑，每年超夯的APP寄杯咖啡優惠，今年最吸睛的有2月14日起開跑的8888元咖啡組合，美式、拿鐵最低下殺近5折，且春節期間只要使用「開運卡或刮刮樂」結帳，就可以額外多花購物金，小資族直接結帳可就虧大了。◾特大杯濃美式10杯399元，6.7折（原價60元、特價約40元）◾特大杯特濃拿鐵 8杯399元，7.1折（原價70元、特價約50元）◾私品茶40元飲品 17杯399元，5.9折（原價40元、特價約24元）◾私品茶55元飲品 12杯399元，6.0折（原價55元、特價約34元）◾私品茶65元飲品 10杯399元，6.1折（原價65元、特價約40元）◾茶葉蛋40顆399元◾大杯特濃美式25杯888元，6.5折（原價55元、特價36元）◾大杯特濃拿鐵21杯888元，6.5折（原價65元、特價43元）◾中杯單品美式17杯888元，6.5折（原價80元、特價53元）◾中杯單品拿鐵15杯888元，6.6折（原價90元、特價60元）◾私品茶40元飲品37杯888元，6折（原價40元、特價24元）◾私品茶55元飲品27杯888元，6折（原價55元、特價33元）◾私品茶65元飲品23杯888元，5.9折（原價65元、特價39元）◾大杯特濃美式310杯8888元，5.2折（原價55元、特價29元）◾大杯特濃拿鐵263杯8888元，5.2折（原價65元、特價34元）◾大杯單品美式170杯8500元，5折（原價100元、特價50元）◾大杯單品拿鐵155杯8525元，5折（原價110元、特價55元）◾私品茶40元飲品420杯8888元，5.3折（原價40元、特價22元）◾私品茶55元飲品305杯8888元，5.3折（原價55元、特價30元）◾私品茶65元飲品258杯8888元，5.3折（原價65元、特價35元）全家即起至2月22日前，全家APP購買「馬上心動 好運刮刮樂」，每張只要200元，內含200元禮物卡，以及試手氣5元～200元紅利金，相當於先買刮刮卡在結帳，除了保底多5元外，還有機會拼運氣一口氣抽到200元紅利金。且刮刮卡還有機會抽中Apple Watch Series。若是結帳金額較高，全家也攜手療癒系IP「罐頭豬LuLu」化身吉祥擔當，，每張商品售價600元，內含600元禮物卡及66元紅利金，相當於可以多花66元，自2月4日上午10:00啟售，數量有限，售完為止。期間指定全店商品滿額168元加