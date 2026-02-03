我是廣告 請繼續往下閱讀

針對近日一份高雄市長選舉民調顯示，民進黨立委賴瑞隆支持度領先國民黨立委柯志恩11.6%，國民黨陣營卻反向解讀為綠營崩盤、柯志恩後勢看漲。對此，高雄市議員參選人黃敬雅今（3）日在臉書質疑柯志恩還好意思自稱教育博士，數學邏輯如此荒謬，難道又是「卡提諾」教的？黃敬雅指出，近期一份民調顯示賴瑞隆領先柯志恩超過10%，柯志恩陣營為了遮掩選情落後的事實，竟集體催眠，不斷在網路洗版宣稱讓對手一個月內雪崩20多%，試圖帶風向營造柯志恩好強的假象。黃敬雅認爲，這種解讀邏輯完全是竹篙湊菜刀，不但缺乏統計常識，更顯露藍營對選情的絕望。黃敬雅說，兩週前的民調背景是民進黨黨內初選最高峰，樣本回收中泛綠表態率極高，這是初選期間的常態極端值，如今初選結束，回歸一般的大選對比式民調，賴瑞隆依然穩定領先柯志恩超過11.6%。她質疑，把初選的極端動員值拿來跟回歸常態的大選盤勢相比，柯志恩好意思再說自己是教育博士？這種操作若非無知，就是把高雄人都當笨蛋，也不禁讓人懷疑柯志恩及藍營側翼的數學是否又是「卡提諾」教的。除了駁斥數據解讀謬誤，黃敬雅更譏諷藍營心態可議。她表示，藍營現在的論述竟是慶幸自己從輸三成變成只輸一成，令人啼笑皆非，在任何民主國家的選舉中，落後對手雙位數都是極大的警訊，結果藍營不思檢討自己為何無法獲得高雄市民青睞，反而忙著嘲笑領先者贏得不夠多，這種典型的阿Q精神勝利法，恰恰證明了藍營對勝選根本沒有信心，只能靠詭辯來自我安慰。黃敬雅直言，數字不會說謊，會說謊的是柯志恩這張想騙票的嘴，賴瑞隆實實在在領先雙位數是鐵錚錚的事實，這是建立在他從初選至今，始終一步一腳印提出具體建設願景，反觀柯志恩除了整天糾結在民調數字上玩弄話術，到底為高雄做了什麼？黃敬雅最後也不忘酸柯志恩和藍營怕到這麼愛亂講民調來自我安慰，誠心建議乾脆自己天天做民調，看要做自己贏87%還是187%都可以，做得爽、做得高興、做到飽，反正藍營也只剩下自我安慰的本事。