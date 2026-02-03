Sony PlayStation的「2026新春優惠」正式開跑，今年PlayStation合作韓團LE SSERAFIM隊長金采源與玩家共度佳節，2月6日至2月19日，PS5、PS5 Pro等主機都下殺1600元，周邊配備最多能省3200 元，PlayStation也推出只送不賣的「Wiggle Wiggle限定周邊」，多達16款第一方遊戲也祭出優惠。
PlayStation春節優惠開跑 LE SSERAFIM金采源來了
2026春節，Sony聯手金采源拍攝4部「Love of Play」企劃影片，透過金采源可愛的模樣，展現PS5可以獨自一人遊玩、與好友分享或是家人同樂，一同創造難忘回憶，本次將推出家人篇、好友篇、姐妹篇及個人篇等 4 集短片，目前首集已經正式上線。
PS5全系列主機便宜1600元 16款遊戲大特價
優惠方面Sony說明，2月6日至2月19日，只要透過指定經銷商消費，購買PS5、PS5數位版，PS5 Pro，各機型都享有新台幣1600元的折扣， PlayStation VR2 則是下殺3200 元、PS Portal優惠600元，PS5手把系列也都有全新優惠價格。
遊戲方面，包括《羊蹄山戰鬼》、《跑車浪漫旅7》、《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》、《宇宙機器人》、《Marvel's Spider-Man 2》及《God of War™ Ragnarök》等16款第一方作品也都祭出降價折扣。
此外，Sony也攜手韓國休閒生活品牌Wiggle Wiggle，推出多款系列限定產品，包括「PlayStation x Wiggle Wiggle可水洗室內拖」、「PlayStation x Wiggle Wiggle壓克力夾子組 (2件) 」及「PlayStation x Wiggle Wiggle壓克力杯墊」。
PlayStation說明，Wiggle Wiggle系列限定產品，玩家可以在活動期間購買PS5獲得，或是參與 Sony PlayStation Taiwan 官方社群的問答遊戲，將是只送不賣。
資料來源：PlayStation Blog
