▲賴清德上午在總統府舉行記者會。（圖／記者吳翊緁攝，2026.02.03）

國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」今（3）日於中國北京揭幕，總統賴清德上午表示，民進黨不僅重視台美、與世界各國的國際關係，同樣重視兩岸關係；他強調，守護民主、守護主權不應該被解讀為挑釁，希望在野黨進行國共交流同時，也不能夠忘記在國會應盡的責任，特別在面對中國威脅時，不能不審中央政府總預算、國防特別預算，只進行國共的合作，這對台灣來講是危險的，總統府上午9時30分在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，包含賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、吳釗燮、林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人出席。媒體關切國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京參與國共智庫論壇，同時也帶台灣產業界隨行，如何看待此次交流？至於對外經貿產業政策上，民進黨政府跟國民黨是否呈現兩種不同的路線？「民進黨政府非常重視兩岸關係！」賴清德受訪時表示，台灣不僅僅重視台美，或是與世界各國的國際關係，同樣重視兩岸關係，因此從蔡英文總統上任開始，也清楚講明承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服，也不會走回頭路，而他上任時也特別提到，希望經由交流、對話，進行合作，達到和平共榮的目標。賴清德指出，他從行政院長開始，在立法院備詢的時候也不斷強調，兩岸有共同的敵人，就是天災、地變、傳染病，兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民的福祉。賴清德提到，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由民主生活的方式，只要能夠對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，創造和平共榮，「這是從蔡英文總統到我，近十年來我們的兩岸路線持續保持善意」。賴清德也說，希望台灣跟國際社會能夠看見台灣守護國家的決心，守護民主、守護主權不應該被解讀為挑釁，希望在野黨進行國共交流同時，也不能夠忘記，與民眾黨結合後，身為國會最大在野黨，主導整個國會應盡的責任。賴清德提到，推動國政是總統、行政院長、行政團隊的責任，監督是國會的責任，也有義務去審查攸關福國利民的中央政府總預算，也有責任審議國防特別預算。賴清德喊話說，面對中國威脅時，不能不審中央政府總預算、國防特別預算，只進行國共的合作，這對台灣來講是危險的，相信社會大眾應該很清楚知道，台灣必須要有厚實的底蘊、底氣，強大的國防安全力量，才有辦法對等地進行兩岸交流，「希望國民黨能夠了解」。