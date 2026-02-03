我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣彩券公司今（3）日推出吉祥物團體「哈啾咪」， 聯名刮刮樂同步在春節前壓軸上市，累計推出15款新春刮刮樂，也持續有中獎的好消息傳出，其中最受關注的「2000萬超級紅包」有10個頭獎2000萬元，台灣彩券公司透露，首個「2000萬超級紅包」已在基隆被刮出，中獎人已預約領獎時間，目前還有9個頭獎2000萬元中獎機會，另外100萬大獎也被刮出42個。台彩董事長黃志宜及總經理謝志宏今日出席台彩吉祥物偶裝首次亮相記者會，這也是台彩20年來首度打造的專屬吉祥物壯大聲勢。台彩吉祥物團體「哈啾咪」由以喜鵲為原型延伸設計的「瑞力酷」，以及設計靈感來自擁有錢貓寓意石虎的「灣得福」組合而成。同時，台彩也專為吉祥物量身打造聯名款刮刮樂「哈啾咪」，並於今日推出，每張售價500元，票面中「瑞力酷」與「灣得福」在閃耀霓虹彩球及鑽石下勁歌熱舞活力十足，頭獎500萬元。同日上市還有4款新品包括每張售價200元的「獎金樂翻倍」和「好運連發」，頭獎皆為200萬元，還有每張售價100元「推金幣」頭獎50萬元和「財神報到」頭獎60萬元，5款新品總獎項超過1220萬個，總獎金逾47億元。台灣彩券今年春節前已發行15款刮刮樂，多達1479個百萬元以上的獎項，總獎金逾399億元，再度刷新歷年春節前發行紀錄，台彩也在今日透露，其中面額最大、頭獎最高的「2000萬超級紅包」有10個頭獎2000萬元，首個頭獎也在基隆被刮出，由一名移動型刮刮樂經銷商賣出，根據經銷商向台彩申請的銷售地點主要在夜市、廟口及菜市場。台彩董事長黃志宜說，這名中獎人是自己打電話進來預約領獎，並已驗證通過，也約好時間，不過，因為中獎金額不到億元，他們不會接見中獎者，中獎人在指定銀行領取獎金就可以。黃志宜說，目前「2000萬超級紅包」及「1200萬大吉利」已被批售一空，目前「2000萬超級紅包」已在基隆被刮出一個頭獎2000萬元，100萬元獎項被刮出42個，「1200萬大吉利」也在高雄被刮出一個頭獎1200萬元，100萬元被刮出10個。