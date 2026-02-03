我是廣告 請繼續往下閱讀

毆打女友致死遭判

10

年

10

月定讞

棄保潛逃還非法持槍、辣椒水襲警

主張自首有槍求減刑 全案審結維持原判

「76行者美容修復團隊」前召集人陳修將，因懷疑胡姓女友偷吃，竟將其活活打死，案經法院審理，依傷害致死罪判刑10年10月定讞，未料他卻棄保潛逃，去年（2025）5月在彰化員林遭警方圍捕，除以辣椒水襲警外，還被搜出非制式手槍及多發子彈，一審依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪判處有期徒刑6年6月，併科罰金10萬元，陳修將開庭時曾主張有自首，主動告知警方「身上有槍」請求減刑，但台中高分院今審結駁回上訴，維持原判6年6月，全案仍可上訴。回顧案情，2021年10月間，陳修將與胡姓女友入住彰化某汽車旅館，因懷疑對方出軌，竟以暴力相向，多次毆打造成胡女全身瘀青、腦出血，最終口吐咖啡色液體身亡。檢警相驗後發現，死者體內含多種毒品反應，包括搖頭丸、大麻、喵喵、一粒眠等鎮靜藥物。案發後，陳修將被依殺人罪起訴，一審判傷害致死罪判刑9年6月，二審加重為10年10月，最高法院於2024年4月駁回上訴，全案定讞。判決確定後，陳修將未入監執行，而是棄保潛逃，彰化地檢署除聲請沒收其30萬元交保金、發布通緝，彰化縣刑大在2025年5月5日晚間，趁他外出時展開圍捕。當時，陳修將不僅激烈反抗，還以辣椒水攻擊警方，造成2警受傷，最終仍被壓制逮捕，並在他身上起出非制式手槍1支、彈匣2個及子彈50發，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及妨害公務等罪移送偵辦。法官審酌陳修將明知槍彈為管制物品仍非法持有，對社會治安造成潛在威脅，加上他過去曾有公共危險罪前科，素行不佳，儘管坦承犯行，但考量其持有子彈數量非少，危害性高，因此一審判處6年6月徒刑，併科罰金10萬元。案件經上訴後，台中高分院開庭時，陳修將主張自己曾於警方上銬前主動告知身上有槍，符合自首要件，請求依法減刑，全案今日審結，駁回上訴、維持原判。