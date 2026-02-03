我是廣告 請繼續往下閱讀

日本眾議院即將在2月8日進行改選投票，近日能看見不少政治人物到各處宣講拉票，不過除了日本首相高市早苗之外，防衛大臣小泉進次郎與民眾的互動也十分引人注目。小泉進次郎近來分享了一張在民眾互動的場合中，他抱著嚎啕大哭寶寶的照片，引發社群平台熱烈討論。小泉進次郎1日在社群平台X（舊稱推特）上分享，他被一名帶著小孩的母親詢問：「可以請您抱抱我的孩子嗎？」 雖然小泉進次郎笑著回覆「當然可以」，但明顯可以看到小孩卻擺出「你要確欸」的神情。只見小泉進次郎在文中寫道：「之後的發展果然不出所料……俗話說愛哭的孩子長得快，所以……」並在隨後一篇貼文中公開了抱起孩子後，小孩哭的十分慘烈景象，他更自嘲地說：「抱起來的結果就是這副光景……」照片中，離開母親懷抱的寶寶正張嘴大聲哭喊，而小泉進次郎則是帶著苦笑繼續抱著。他對此評論道：「這簡直已經成了定番（固定戲碼）……不是『讓哭鬧的孩子安靜』，而是『讓安靜的孩子哭鬧』……」日本的一句諺語是「讓哭鬧的孩子安靜」（泣く子も黙る），通常形容一個人很有威嚴，只要一出現就會讓全場肅靜，即便是在哭的小孩，看到此人出現馬上安靜。不過小泉進次郎明顯超過此級別，「每抱必哭」更在社群媒體上引發話題。網友紛紛留言表示：「每次都被嬰兒爆哭真的好好笑」、「每次抱小孩必被哭，這點真的很有梗」、「太有趣了」、「這個人真的滿好笑的」、「我很喜歡這個系列」。事實上，小泉進次郎在上月29日也曾貼出抱另一名寶寶的照片。在那張照片中，孩子同樣也是嚎啕大哭。當時他同樣提到是應對方家長的要求才抱的小孩。不過最新「戰績」是他到訪滋賀縣時，與一名小朋友合照，只見小朋友還開心的比「YA!」，讓小泉進次郎在貼文中笑著表示：「今天……沒有哭呢」。儘管常常被小孩爆哭，小泉進次郎毫不氣餒，近來他在神奈川進行演說時，不僅向最前排的小朋友打招呼，還向帶著嬰兒的父母表示，寶寶哭了不用離席也沒關係，「因為我家小孩也會這樣，已經習慣了。」親民一面被網友讚爆。