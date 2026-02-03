我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（3）日召開「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」記者會，說明台美合作進展與後續推動方向。針對台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security）的意義，賴清德表示，美國希望能深化台美全面性的經濟夥伴關係，讓台美經濟能繁榮、能對世界繁榮作出進一步貢獻；對於「台美對等貿易協定」（ART）是否已有新的進度？賴清德回應，目前已經進入最後階段，相信很快就會有結果。總統府上午9時30分在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，包含賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、吳釗燮、林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人出席。媒體詢問，台美關稅談妥後，首次舉辦「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），與美國簽署矽盛世聲明，對台灣關鍵戰略意涵？此外，台美下一步將攜手投資合作的關鍵項目會是什麼？對此，賴清德回應，矽盛世是美國總統川普非常重要的國家經濟產業發展戰略，據國務院負責推動矽盛世倡議的美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）公開說明，美國希望藉由矽盛世，讓有能力的夥伴國家擴大彼此的聯盟關係，因此美國在這次EPPD對話，與台灣簽署矽盛世宣言，對台灣、對美國來說都有重大的意義。賴清德提到，海柏格與台灣簽訂矽盛世宣言時有公開說明，美國希望能夠深化台美全面性的經濟夥伴關係，基於信任、科技互補、共同利益，以及對於繁榮未來的承諾，大家一起合作，建構國際的經濟安全秩序，讓未來的全球智慧化時代來臨，能經由美國、台灣，及一些友盟國家的共同合作，這不僅讓台美經濟可以繁榮，也能對世界繁榮作出進一步貢獻。針對投資下一步，賴清德說，在本屆EPPD議程，有特別提到未來台美在人工智慧、數位基礎建設、關鍵礦物及無人機等領域供應鏈及投資都會持續深化，未來也會組成工作小組，「針對EPPD談論的這些範圍都會持續深化，創造台美雙方的共同利益，也承擔起未來世界經濟繁榮的承諾」。至於對等關稅宣布之後，府院啟動企業關懷之旅，對於「台美對等貿易協定」（ART）是否已有新的進度？賴清德回應，ART目前已經進入最後階段，相信很快就會有結果，一旦確定後，會盡速跟國人報告。