土地公尾牙2月3日（農曆12月16日）吃刈包補財庫最搶手！《NOWNEWS今日新聞》記者今（3）日13:45直擊台北必比登推薦名店，萬華源芳刈包現場排隊超過百人在華西街繞一大圈，5個員工有人組裝、有人裝袋，大家手都沒停過，一旁備貨刈包堆成小山來不及蒸，搶貨戰況驚人。而艋舺清水巖祖師廟外的一甲子餐飲今天休息沒開，民眾可別撲空，本文幫大家整理2月過年公休日一次看。
尾牙直擊萬華源芳刈包破100人排隊！堆刈包山來不及蒸
今天2月3日（農曆12月16日）是土地公尾牙，每年這個時候，除了年終要領得開心，想在尾牙抽中大獎，必吃刈包象徵「虎咬豬」，把整年厄運吃掉、同時咬住福氣和財運，寓意「補財庫」。
《NOWNEWS今日新聞》記者直擊台北萬華源芳刈包，今2月3日尾牙當天只能現場排隊購買，超過百人從店門口開始排隊、繞過公休的排骨湯店，鑽進騎樓折返、再一路排到隔壁好幾間店面，在華西街裡繞一大圈。
萬華源芳刈包今天5個員工上班，有人組裝、有人裝袋，大家手都沒停過，店家一旁備貨的刈包還堆成小山來不及蒸，搶貨戰況十分驚人
似乎有預感會等很久，排隊民眾有的拉著小行李箱、年長的人還帶上拐杖；更有民眾好不容易排到店門前，忍不住蹲下、換個姿勢歇歇腿。
記者還聽到排隊粉絲趕忙打電話號召朋友來幫忙，「你快一點來啦，都排到看不到尾巴了」，深怕在尾牙這一天，沒能吃到有名的道地刈包。
2月3日萬華源芳刈包，只開放現場排隊購買、無法電話預訂，而且每人限購10顆，賣完就收工。想買的民眾請提早出門，以免耽誤行程。
萬華源芳刈包 店家資訊
地址：台北市萬華區華西街17-2號
電話：02-2381-0249
時間：11:30～20:00，周一公休
2月份店休日：2/2、2/9、2/10、2/12、2/16～2/22、2/25、2/26
必比登推薦！一甲子餐飲公休沒開
而必比登推薦的一甲子餐飲，每天都在艋舺清水巖祖師廟外大排長龍，以台南美味傳承三代，除了有刈包，還有控肉飯與限量的麻豆碗粿。不過今天2月3日反而公休沒開，有民眾傻眼表示，「為何吃刈包的日子休息」，提醒大家今天別撲空喔。
一甲子餐飲 店家資訊
地址：台北市萬華區康定路79號
電話：02-2311-5241
時間：9:00～19:00，周二、周日公休
2月份店休日：2/3、2/14提早休息、2/15～2/24
資料來源：萬華源芳刈包、必比登、艋舺清水巖祖師廟、一甲子餐飲
