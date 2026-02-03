我是廣告 請繼續往下閱讀

新北地檢署主任檢察官林俊言，日前因偵辦京華城弊案期間的偵訊作為，遭威京集團主席沈慶京指控多項不當行為，並透過律師團向檢察官評鑑委員會提出個案評鑑申請。檢評會調查後，認定沈所提指控均不成立，但仍認為林俊言在部分偵辦過程中，已逾越《檢察官倫理規範》，決議將案件移請新北地檢署研議適當處分。檢評會指出，雖未採信沈慶京所主張的偵查不公、政治性言論或洩密等指控，但在程序與分際上，林俊言仍有未盡審慎之處。依《法官法》規定，新北地檢署後續將召開職務評定委員會，針對相關情形進行討論並決定是否作出處分。由於爭議行為發生於林任職台北地檢署期間，新北地檢署亦可能徵詢北檢意見作為參考。依現行制度，若職評會認定需處分，可能對林俊言作出「發命令促其注意」或「警告」等處置；一旦處分確定，其年度職務評定成績恐被列為「未達良好」，不僅影響升等資格，也將連帶影響年度獎金發放。本案源於2024年11月初，沈慶京透過律師團向檢評會申請個案評鑑，指控林俊言在偵辦京華城案期間，於台北醫院與台北地檢署內多次偵訊、視察與提訊過程中，涉有不當行為。沈主張，林曾在未錄音錄影情況下，與其進行長時間非正式談話，談及若不認罪恐面臨銀行抽銀根等後果，並出現「你們中國人就是這樣想的」等與案情無關言論；另於醫院視察與提訊前後，亦曾在未通知全體辯護律師情況下，單獨與其談論案情，甚至被質疑向媒體洩漏尚未確認的偵查內容。對此，林俊言於評鑑程序中逐一否認指控，強調相關行為均基於被告健康狀況與職務需求考量，並未有恫嚇、違法或洩密情事，亦未逾越法律授權範圍。檢評會最終認定，沈慶京所提四大指控，均欠缺具體證據，難以成立。然而，檢評會仍指出，林俊言於2024年10月11日下午與沈進行長時間非正式談話、10月14日醫院視察時不必要觸及案件內容，以及10月18日偵查庭開庭前與沈單獨會面且未告知辯護律師等行為，已違反《檢察官倫理規範》第2條所定「勤慎執行職務」義務，認有檢討必要，因此決議移請新北地檢署進一步處理。