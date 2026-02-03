我是廣告 請繼續往下閱讀

立春後才變「馬年」！2/4上午4:03正式進入春天

▲2026年2月4日上午04時03分一到，節氣立春正式啟動，生肖才由蛇轉為馬。（圖／Gemini生成）

馬年4生肖犯太歲！記得「躲春」、5禁忌別犯

▲馬、鼠、兔、牛4生肖，建議在立春當天「躲春」，尤其立春前後一小時內盡量不外出。（圖／Gemini生成，記者賴禹妡製）

▲紅色屬「火」，易經數字3和8結合後，會引動「木」的無形磁場，所以將紅豆（屬火）數目3顆和8顆分別用紅包袋裝起來，放在左右口袋或一起放在錢包、包包內避2026年災禍。（圖／楊登嵙提供）

明（3）日為立春節氣，命理專家楊登嵙表示，2026年立春時間為國曆2月4日上午04時03分，在此之前仍屬蛇年，之後才正式進入馬年。而2026年犯太歲生肖包含馬、鼠、兔、牛，楊登嵙建議這4類人在立春當天「躲春」，不宜搬家、探病、理髮或參加喪事等，也要避免口舌之爭，最好在立春前後兩小時待在室內化解災厄。楊登嵙指出，生肖屬馬是從「立春」開始計算，在立春之前的一整年，都仍屬蛇年。2026年2月4日上午04時03分一到，節氣立春正式啟動，生肖才由蛇轉為馬，也就是說，在2月4日立春前出生的孩子，全都是蛇寶寶，而非馬寶寶。值得一提的是，超過9成的年份，立春都落在國曆2月4日前後，也代表春天開始，才是真正新一年的起點。由於立春前仍屬冬季，凡是出生在國曆1、2月的人，都應回頭確認當年立春的確切時間。蛇、馬兩個生肖在八字命格、流年運勢、姓名與相關禁忌上差異極大，若搞錯生肖，可能影響買房、居家規劃、辦公室配置甚至開運方向。至於2026年馬年犯太歲的生肖，包括屬馬者值太歲、刑太歲，屬鼠者沖太歲，屬兔者破太歲，以及屬牛者害太歲，這4個生肖建議在立春當天進行「躲春」。楊登嵙表示，太歲於2月4日清晨04時03分交接，蛇馬年太歲轉換時，天地陰陽磁場混亂，這段時間應避免爭吵，保持情緒平穩、和氣迎接新年。禁忌部分，「躲春」當天不宜搬家、探病、理髮或參加喪事，以免招惹晦氣、影響整年運勢。建議在房間或任何安靜的空間待上約兩小時，尤其立春前後一小時內盡量不外出、不見月光，直到新太歲到位、舊太歲退場，藉此化解一整年的災厄。若因工作或重要事情無法在「躲春」時間待在室內，楊登嵙也提供破解法。由於2026年為丙午年、火馬年，丙屬火、午亦屬火，且木生火，「木」與「火」正是今年的開運元素。可將紅色紅包袋分別裝入3顆與8顆紅豆，放在左右口袋或錢包中，藉由紅豆屬火、數字3與8引動木的磁場，強化木火能量，為新的一年開啟好運，也有助於「躲春」順利完成。