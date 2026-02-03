墾丁凱撒大飯店歡慶開業四十週年，以「凱撒40．恆好如初」為題，祭出一系列回饋活動。墾丁凱撒表示，即日起至2月28日，凡預訂「凱撒假期」住房專案，平日續住第二晚只要40元，另贈1000元享樂金、延退至下午2點及續住加人入住不加價等。期間房客還可參加抽獎、集章活動。
墾丁凱撒逢四十週年慶，同時榮獲交通部觀光署「五星級旅館認證」及環境部「銀級環保旅館」雙重肯定，墾丁凱撒推出「凱撒假期」住房專案續住優惠，平日連住兩晚，第二晚僅需加價40元，專案含第一晚早餐及晚餐，另贈1000元享樂金、延退至下午2點及續住加人入住不加價等禮遇。《NOWNEWS今日新聞》記者實際上墾丁凱撒官網查詢，此專案以第二晚優惠之後，等於三天兩夜最低9390元，每人每晚只要2348元起就能住到墾丁五星級飯店，還享有一頓早餐與晚餐。
活動期間房客可玩抽獎 拼豪華套房住宿券
不僅如此，墾丁凱撒更表示，結合時下年輕人喜愛的「一番賞抽獎」活動，凡於活動期間入住任一住房專案，每房每晚可獲得一張抽獎卡，大獎包括豪華套房住宿券、景觀客房住宿券、蓮花餐廳滿千折百及SPA療程優惠等多元好禮，總計超過4000份獎項。
墾丁凱撒也於周年慶期間攜手屏東縣來義鄉擁有40年釀造專業的在地酒廠「屏東排灣酒廠」，推出四十週年紀念酒禮盒，以小米、大米、糯米、酒麴與百年二峰圳山泉釀出保有天然微氣泡與淡雅果香風味，每組禮盒內含兩入330ML小米酒，禮盒每組建議售價940元。
高雄漢來飯店推期間限定活動 房客可玩夾娃娃機「拼拿住宿券」
高雄漢來飯店則是迎接寒假與春節假期，今年特別在館內推出「馬力全開夾夾樂」主題娃娃機，主打保夾必中、通通有獎，並加碼祭出最大獎項，價值 8888 元的「平日一泊一食住宿券」一張，即日起至3月3日入住都可享有此活動。同時，高雄漢來以「迎新春、迎好運」為主軸，從除夕一路熱鬧到初三，推出春節限定住房禮遇，包括象徵幸運的擲筊祈福組、開運上上籤等充滿年味的迎賓好禮，並搭配超萌「漢來熊小提燈」，多項新春亮點一次到位。
資訊來源：墾丁凱撒大飯店、高雄漢來飯店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
