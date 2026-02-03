立春節氣將於明日2月4日（三）到來，立春代表著冬天離去、春天來臨，是萬物復甦的吉日，但根據命理專家小孟老師表示，立春禁忌有7點需注意，包括不可以剪頭髮、不宜搬家、不可以躺著等，但4星座「雙子座、巨蟹座、摩羯座、天秤座」立春後運勢旺，其中雙子座買刮刮樂手氣好、天秤座正財旺。《NOWNEWS今日新聞》盤點立春由來是什麼？立春可以剪頭髮嗎？立春開運法有什麼等資訊，帶領讀者一文速懂。
📍2/4立春由來是什麼？2026立春是什麼時候？
立春是二十四節氣的第一個節氣，標誌萬物復甦的春天來臨，即太陽到達黃經315°之時，代表新的一年從該節氣後起。立春的「立」是開始，「春」代表溫暖與成長，古人通過觀測天文星象與物候變化制定立春，象徵春天的開始，據《禮記·月令》記載，早在周朝時就有在立春時由周天子主持舉行祭典的紀錄。而立春通常位於國曆2月3日至5日之間，2026年立春將於2月4日（三）凌晨4時1分51秒到來。
📍2/4立春可以剪頭髮嗎？
傳統習俗上建議立春不宜理髮，古時認為頭髮如同大地草木一樣，象徵生機與成長，在草木正要萌芽時期，若貿然將它剪去，就如同剪斷新生能量，則會影響未來運勢，因此不該在立春萌芽之日剪頭髮。
📍2/4立春禁忌有什麼？
■ 禁忌1：不宜搬家
立春是新舊能量的交接之日，所以不可搬家，以免破壞能量。
■ 禁忌2：不可與人吵架、爭執
和人起爭執會破壞立春的好運，且會影響一整年，所以盡量以和為貴。
■ 禁忌3：不可躺著
春暖之日陽氣正要興起，氣溫開始回升的時候，要養成活動筋骨習慣，促進血液循環，才能保持身體健康。
■ 禁忌4：不可劇烈運動
立春是一年的開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利。
■ 禁忌5：不可沉迷遊戲
一年之計在於春，在一年的剛開始就只顧著玩樂，不懂得開始為這一年打拚，將會沒辦法成就大事業。
■ 禁忌6：不剪頭髮
古時認為頭髮就如同大地的草木一樣，在草木正要萌芽時期，若將它剪去，則會影響生長，所以不該在立春萌芽之日，剪斷它的生機。
■ 禁忌7：不看病
古時候覺得立春是個好節日，在這時若看病會觸霉頭，一整年恐怕會沒有好運氣。
📍2/4立春開運法
立春時可以採用「竹筷開運法」，正所謂一年之季在於春，立春後慢慢萬草叢生，因此建議可以找2個竹筷子代表樹木。在立春時將竹筷子放在包包或辦公的地方，放1至2天後再拿起來夾東西吃，代表今年有的吃，有「春」（台語），有剩餘、富饒的意涵。
📍2/4立春運勢！4生肖喜迎財神：買刮刮樂手氣旺
🟡立春運勢第4名：雙子座
雙子座在立春之後偏財運不錯，可以買樂透或是刮刮樂試手氣，如果有夢到特殊的暗示或數字，可以趕快記下來；另外立春後可以開始研究投資理財的相關標的物，會有不錯的收穫。
🟡立春運勢第3名：巨蟹座
巨蟹座在立春後工作會非常忙碌，也因如此會有財源進來，可以多安排工作上的行程與事宜，全力衝刺後將有不錯的成績，倘若想要進行投資理財，立春後是非常好的時機點。
🟡立春運勢第2名：摩羯座
摩羯座的財運不錯，若是有兼差的朋友，立春後會感覺到金錢收入比以往增加，可以多多展現自己讓外界看到才華，另外可以善用網路資源去經營自己，可以事半功倍，會有一番不錯的成果。
🟡立春運勢第1名：天秤座
天秤座在立春後正財運很旺，可以在工作上多為自己爭取資源，會得到不錯的回應；雖然手頭上有一些資金可運用，但不要因為情緒化而過度花費，適合將錢存起來。
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
