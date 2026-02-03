我是廣告 請繼續往下閱讀

外傳台中市長盧秀燕預計於3月赴美訪問，另一方面，國民黨主席鄭麗文則計劃走訪中國，不排除將與中國國家主席習近平展開「鄭習會」，2人一美一中、動向鮮明，引發外界解讀是否形成對比，甚至暗自較勁。對此，民進黨立委許智傑直言，未來在國民黨內，可能只剩盧秀燕一個「太陽」，鄭麗文只會成為專屬中共的「月亮」。盧秀燕傳出將以市政行程為由出訪美國，行程將過境紐約、華府，除拜會AIT總部外，也將受邀赴美國智庫或大學發表演說，並與僑界互動；巧合的是，鄭麗文日前也公開表示，規劃於今年上半年訪問中國，並將會晤習近平，期望爭取兩岸和平承諾，透過制度化溝通降低誤判風險，同時也強調國民黨未來3至5年的核心任務，就是促成兩岸和平與穩定。許智傑今（3）日指出，盧秀燕與鄭麗文，一個訪美、一個訪中，表面上看似是分工合作，但實際上，盧秀燕有意爭取黨內霸主角色，為了避免被鄭麗文的「舔共」形象牽扯扣分，才會選擇到美國另闢舞台，他直言「這是很高深的政治謀略」，未來國民黨內，可能只會剩盧秀燕一個「太陽」，鄭麗文只會成為專屬於中共的「月亮」。