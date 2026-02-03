我是廣告 請繼續往下閱讀

▲基隆勇消詹能傑家屬訃聞。（圖／翻攝基隆人踹共臉書）

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑於1月21日火警中，為救受困者毅然脫下自身面罩而不幸殉職。今日上午11時，移靈車隊在鳴笛聲中回到分隊巡禮，同仁含淚高喊「任務結束」致敬；下午1時30分則於殯儀館舉行公奠，家屬則在訃聞中表示「他向每一位愛他的人揮了揮手，說了一聲再見了！我們會試著放下心中的不捨與悲慟，且祈願您，離塵無憂、一路好走」。字裡行間中流露出對這位英雄最深切的祝福與不捨。今日上午11時，移靈車隊於由基隆殯儀館出發，在消防車隊鳴笛護送下，特地繞行至詹能傑生前任職的仁愛分隊進行最後巡禮，當時，仁愛分隊的各式救災車全部閃起警示燈，同仁們紅著眼眶列隊致敬，由一大大隊長許喬閔帶頭高喊「詹能傑分隊長任務結束」，以最高敬意送別這位英勇殉職的戰友，隨後，詹能傑的靈柩將移往基隆市立殯儀館懷恩廳，並於下午1時30分舉行公奠儀式。詹能傑的家屬在訃聞中寫道：「我們最摯愛的詹能傑先生，於民國115年1月22日上午2時55分，向每一位愛他的人揮了揮手，說了一聲再見了！距生於民國74年12月20日，他輕輕的，降下了自己41載的人生帷幕。」面對這份難以言喻的哀痛，家屬也強忍悲傷寫下「親愛的能傑，我們會試著放下心中的不捨與悲慟，且祈願您，離塵無憂、一路好走，在羽化颺空後永住天堂樂土。」回顧事件，1月21日深夜10時許，基隆一處社區2樓突發惡火，一名70多歲余姓老婦逃生後，焦急哭喊「我女兒還在裡面！」。消防員隨即展開搜救，卻發現屋內堆滿大量雜物衣物，宛如小型回收場，小隊長詹能傑與義消盧彥宏冒險三度深入火場，發現受困的34歲羅姓女子仍有呼吸，但共生面罩已用完，詹能傑毅然脫下自己的面罩供其使用，並與義消隊員盧彥宏交替使用同一個共生面罩，造成氧氣數值在短時間內急遽下降，盧彥宏憑藉最後一絲力氣爬出火場求援，但詹能傑仍因缺氧殉職，最終釀成2死4傷的悲劇。