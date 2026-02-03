我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市萬華區台北漁產公司上月31日發生一起驚悚的奪命工安意外，一名年僅17歲的葉姓少女在清理保麗龍絞碎機時，慘遭捲入機器內，當場骨肉分離、血肉模糊慘死。死者父母接獲噩耗趕抵現場，對廠區設施之相關安全措施提出質疑。更誇張的是，葉女在該處打工已超過8個月，雇主竟從未替她投保勞、健保，後續將移請勞保局及健保處進行裁罰。據了解，葉女高中休學後便到該保麗龍回收廠打工貼補家用。於事發當天上午，葉女因身體不適請假就醫，雖老闆囑咐返家休息，但葉女下午仍堅持返回崗位。直到傍晚6時許，她正在清理機台上的殘膠，卻不明原因遭運轉中的機器「吞噬」，導致左半身嚴重受創。現場員工聽到慘叫聲衝上前拔掉插頭，但葉女傷勢過重，幾乎身體左半側都被捲入機台內，明顯死亡。警方調查，55歲的劉姓負責人涉嫌違反多項《職業安全衛生法》規定，包括未在清理機台時停止運轉，以及讓未成年人從事危險性工作。劉男在警詢後，已被依過失致死罪及違反職安法等罪嫌函送台北地檢署偵辦；台北市勞檢處也認定雇主有重大疏失，將依法追究刑事責任，最高可處5年以下有期徒刑。此外，北市勞檢處進一步清查發現驚人違規，葉女在該公司任職超過8個月，劉姓雇主卻為了省錢，竟完全未依規定幫她投保勞工保險及全民健保，導致死者權益嚴重受損。針對雇主違法的行徑，北市府已將全案移請勞保局及健保署依法重罰，要為死者及家屬討回公道。