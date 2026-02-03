我是廣告 請繼續往下閱讀

▲遠東SOGO董事長黃晴雯（左3）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲遠東SOGO台北店（忠孝館、復興館）推出各式福袋讓消費者試手氣。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲宏匯廣場即將打造「宏匯二期」複合式商場，最快將在2028年開門見客。（圖／記者鍾怡婷攝）

遠東SOGO百貨於大巨蛋打造「SOGO Garden City」，繼去年陸續開出C區「花園綠廊」、D區「潮美食公園」及A區「秀泰影城」後，備受矚目的最大區塊「B區百貨商場」，預估將於2026年第一季（4月前）正式開幕。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，隨著全區最後一塊拼圖到位，對於振興東區商圈有重要使命，「過去我們樂見信義、南西商圈崛起，現在我們也宣告：東區要回來了！」針對外界關心SOGO大巨蛋全區的開幕進度，黃晴雯指出，目前B區商場正積極配合政府相關審查作業，進度符合預期，將維持原訂計畫於2026年第一季與消費者見面。有別於傳統百貨，SOGO大巨蛋主打「一站式滿足」打造停留經濟。黃晴雯分析，近年民眾走進百貨更傾向社交需求，如聚會或參加活動。SOGO Garden City B區擁有全台最完整的化妝品、親子遊憩、運動休閒及多元餐飲配置，能提供消費者完整的生活體驗，且Garden City全區的規模、動線設計串連忠孝復興延伸至大巨蛋一帶，不僅是單一商圈，而是打造「生活廊帶」，帶動東區商圈復甦。未來更將深度結合大巨蛋賽事、演唱會及周邊夜經濟，有效延長客留時間，發揮最大聚客效應，「我們非常期待，也已經準備好了。」SOGO預估Garden City全區開幕後，2026年單店可創造76億元業績，隔年（完整年度）營收更有望突破百億大關。2025年SOGO全台營收已達525億元，加上大巨蛋全區開幕後的新動能挹注，預期2026年全台營收目標將上看573億元。展望2026年景氣，黃晴雯抱持正面樂觀態度。她分析三大正面因素：首先是關稅談判大勢底定，降低市場不確定性；其次是AI產業蓬勃發展，持續推升經濟成長；最後則是台股上漲提升內需消費信心。在多重利多支撐下，預期今年百貨零售業可以繳出亮眼成績單。迎接金馬年到來，遠東SOGO台北店（忠孝館、復興館）推出各式福袋讓消費者試手氣，只要在2月17日（初一）至19日（初三）期間購買福袋商品即可再參加「馬躍啟程 FUN遊刮刮樂」活動，有機會刮中指定航點長榮航空 皇璽桂冠艙雙人來回機票，讓您馬力全開好運一整年初一限定抽「台北-巴黎雙人來回機票」（價值約66萬元）一組；初二、初三各抽一組「台北-日本不限航點雙人來回機票」(每組價值約30萬元)，一連三天送出總價值超過126萬元的豪禮，夢幻旅程即刻展開，此外天天再抽騎記EF1電動輔助摺疊自行車壹台、還有公益彩券刮刮樂、新春開運金幣等眾多好禮。此外，不只台北市有新百貨商場要開幕，新莊宏匯於1月26日正式簽署「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建營運及移轉案」，即將打造「宏匯二期」複合式商場，最快將在2028年開門見客，整體規劃結合公共運輸轉運、商辦、商場及酒店式公寓，打造複合型交通樞紐。宏匯執行董事柯愫吟表示，宏匯二期商場營業面積約6000坪、規劃4層樓可逛街空間，將會進駐包括餐飲等多元品牌，客群以25歲至45歲為主力，預計將在2028年至2029年間開幕。