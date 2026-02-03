我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國曼谷市中心的貓咪咖啡廳在週末一位難求，家長帶著孩子排隊進門，孩子們緊盯店貓舔食肉泥的模樣看得入迷。當泰國觀光業在詐騙疑雲與強勢泰銖的夾擊下腳步放緩，街頭正悄悄畫出一條「喵喵經濟」的成長曲線。貓咪咖啡廳的激增帶動了飼料、旅館、保險及醫療支出，使貓相關市場規模衝上約3678億泰銖（約新台幣3678億元），正式超越狗狗經濟，成為內需消費的新亮點。根據《Nikkei Asia》報導，曼谷市中心一家人氣貓咪咖啡廳在週日幾乎座無虛席，許多家庭專程帶小孩來「吸貓」，店員端出貓肉泥點心時，全場小朋友同時發出驚呼聲。類似空間近年在曼谷與觀光城市快速增長，從專攻打卡的網美店，到主打收容浪浪的認養咖啡廳，形成完整的都市療癒經濟鏈條，也讓外國遊客在逛商場、夜市之外，多了一個躲進冷氣裡和貓貓相處的理由。根據泰國展覽公司N.C.C.的數據顯示，泰國年度貓市場產值約3678億泰銖（約新台幣3678億元），大幅領先狗市場的2268億泰銖（約新台幣2268億元）。以飼主支出來看，貓咪每月平均花費約3500至6800泰銖（約新台幣3500至6800元），涵蓋飼料、保健及醫療等項目，消費力明顯高於狗狗飼主。研究進一步估算，泰國整體寵物照護產業產值上看15億美元（約新台幣472億元），每年維持8%至10%的成長率，在普遍疲弱的零售市場中表現格外亮眼。貓咪之所以躍升內需主角，與都市生活型態的轉變密切相關。泰國大城市公寓供給增加、居住空間壓縮，加上單身與頂客族比例攀升，讓性格安靜且空間要求較低的貓咪成為飼養首選。調查指出，約6成城市飼主傾向優先滿足毛小孩的需求，隨後才考慮個人開銷。這種「寵物家人化」的趨勢，直接推升了高單價寵物保健品、精品床窩及專屬保險的市場空間。2025年11月，泰國內閣通過決議，將暹羅貓、蘇帕拉克貓、呵叻貓、貢扎貓與考瑪尼貓等五種本土品種列為國家級象徵，使其與大象、鬥魚、娜迦一同成為「國族名片」。官方除希望藉此保存古老品系，更期待透過貓文化驅動創意產業，從主題展覽到影視紀念品，全方位打造專屬於泰國的「貓貓品牌」。與熱鬧貓市形成反差的，是舉步維艱的觀光復甦之路。統計顯示，2025年赴泰外籍旅客約3300萬人次，較前一年下滑7.2%，是後疫情時代首度出現負成長。除了安全疑慮衝擊主要客源國信心，邊境詐騙園區引發的負面形象亦重創旅遊口碑。此外，泰銖走強削弱了相對於東南亞鄰國的價格競爭力，加上邊境衝突、南部水患等變數，皆讓觀光業者壓力倍增。在此背景下，貓經濟雖無法全盤填補觀光收入的缺口，卻為低迷的內需注入一股穩定的力量。財政部在維持觀光為成長引擎的同時，也點名寵物照護等「生活型服務業」具備帶動都市就業與青年創業的潛力。對政策制定者而言，在修補觀光信心的同時，如何善用喵喵經濟累積的品牌能量，將決定這股療癒風潮能否轉化為泰國可持續的經濟支柱。